"Приносять інфекцію": школярі масово хворіють, але карантину не буде, — деталі від КМДА

За словами однієї з мам першокласниці, причиною різкого зростання захворюваності могли стати тісні бомбосховища, в яких школярі проводять багато часу. Водночас влада заявляє, що ситуація контрольована.

У Києві дедалі частіше діти починають хворіти на грип і коронавірус, у зв'язку з чим відвідуваність у школах вкрай низька. Водночас карантин вводити не поспішають, про що йдеться в матеріалі ТСН від 29 січня.

З умовних 25 учнів на уроки можуть прийти близько 5, пишуть автори матеріалу, і така ситуація спостерігається в багатьох навчальних закладах. Раніше за таких умов запроваджувався карантин і дистанційна форма навчання, але поки що це не фіксується.

Зростання захворюваності у школах: реакція батьків

Батьки школярів у коментарі журналістам розповіли, що спалах захворюваності може бути пов'язаний з тим, що діти дуже довго перебувають у бомбосховищах під час повітряних тривог. Це закриті приміщення, в яких вони можуть сидіти 2-3 години.

"У нашому класі масово хворіють діти. Минулого тижня було десь учнів 5 із 25, усі інші — з кашлем, температурою. Дві дівчинки потрапили в лікарню, вночі різко почали задихатися. Думаю, одна з причин цього — тісне бомбосховище, куди спускаються діти під час тривог. Але ще одна причина — відсутність карантину в школі. Діти хворіють один за одним постійно, приносять інфекцію додому, хворіють і батьки", — розповідає мама першокласниці Тетяна.

Жінка, донька якої навчається в одній зі шкіл Дніпровського району Києва, поставила питання, чому не можна перервати цей ланцюжок хвороб за допомогою переходу на дистанційне навчання терміном на 2 тижні. Вона переконана, що зробити це просто, адже під час пандемії коронавірусу процеси були відпрацьовані.

Зростання захворюваності у школах: реакція КМДА

У столичній мерії не згодні з такими висновками, зазначають автори матеріалу. Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондрієвський напередодні заявляв, що ситуація із захворюваністю в школах контрольована, тож нібито немає причин для того, щоб повертатися до онлайн-режиму.

Крім того, за його словами, захворювання у дітей є сезонним і проходить у легкій формі. При цьому, якщо епідемічний поріг буде подолано, тоді й ухвалять відповідні рішення у школах, районах чи місті загалом.

У Департаменті науки та освіти КМДА заявили, що рішення про карантин ухвалюватимуть лікарі.

"Саме медики дають рекомендації щодо закриття та запровадження карантину в закладах освіти на території Києва. Вони, спираючись на наявні дані, можуть сказати чи є підстави для введення загального карантину, чи їх поки що немає. Також медики надають рекомендації щодо запровадження карантину по окремих закладах освіти", — ідеться в повідомленні.

Зростання захворюваності в Києві: реакція Держпродспоживслужби

У ГУ Держпродспоживслужби заявили, що пороги захворюваності для кожного регіону визначає Міністерство охорони здоров'я. Після цього місцева влада вже самостійно ухвалює рішення про те, чи необхідно вводити карантин.

Начальник відомства Олег Рубан у коментарі журналістам розповів, що наразі таких критичних порогів досягнуто не було, хоч зростання захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус є стрімким. Це фіксується як серед дітей, так і серед дорослих.

До слова, починаючи з 29 січня, продовжують автори матеріалу, у Києві посилили профілактичні заходи в місцях, де масово можуть скупчуватися люди.

"Розпочинаємо проведення рейдів столичними школами, дитячими садками, вищими навчальними закладами, медичними установами. Їхня мета — дотримання протиепідеміологічних режимів. Будемо перевіряти правила дотримання маскового режиму в приміщеннях, а також дотримання правил допуску людей до роботи", — заявив Олег Рубан.

Люди продовжують ходити на роботу навіть із температурою, а самі роботодавці закривають на це очі, заявив начальник Держпродспоживслужби. Саме з ними і будуть проводитися профілактичні бесіди.

При цьому Олег Рубан також переконаний, що на зростання захворюваності могли вплинути затяжні повітряні тривоги, через які діти змушені сидіти годинами в бомбосховищах.

"Попадання збудника від інфікованої людини в укритті спричиняє миттєву передачу інфекції іншим людям. Тому цю ситуацію теж вивчатимемо і моніторитимемо", — кажуть у Держпродспоживслужбі.

Зростання захворюваності в Києві: реакція головного санітарного лікаря

У Київському міському центрі контролю і профілактики хвороб заявили, що порівняно з минулим тижнем, захворюваність у столиці зросла на 40,3%.

Керівник центру та головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак заявив, що свого порогу епідемія ще не досягла, тому він звернувся до управлінь освіти. Вони щодня мають інформувати про кількість хворих дітей, щоб скласти загальну картину того, що відбувається. Захворюваність збільшується за рахунок дітей, проте про карантин говорити зарано.

"Ми ініціюємо проведення засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС, готуємо листи на КМДА, де прописуємо проведення відповідних профілактичних заходів. Якщо буде перевищено епідпоріг, тоді будемо запроваджувати більш дієві заходи", — підсумував Сергій Чумак.

Нагадаємо, 28 січня повідомлялося, що Україну атакує грип А і Covid-19. Уже зафіксовано 650 смертей через ускладнення, про що повідомили в МОЗ. За інформацією відомства, від початку жовтня на грип, ГРВІ та Covid-19 в Україні перехворіли майже 2,3 млн осіб, з яких 54% становлять діти.