Росія може використовувати європейських націоналістів проти України, — ISW

За словами аналітиків, у грудні 2023 року президент РФ Володимир Путін та інші чиновники Кремля відновили поширення наративу про те, що Україна нібито має історичні суперечки з Польщею, Румунією та Угорщиною.

Росія використовує націоналістичні настрої в Європі, щоб посварити Україну з її західними сусідами. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 29 січня йдеться про те, що угорський політик і лідер партії "Наша Родина" Ласло Торочкай 27 січня заявив, що Угорщина має претендувати на Закарпатську область України, якщо війну виграє РФ. Також румунський політик і лідер партії "Союз румунів" Клаудіу Тирзіу того самого дня сказав, що Румунія має "реінтегрувати" сусідні з Румунією території України.

За словами аналітиків, російські джерела проінтерпретували заяви політиків радикальніше і підкреслили претензії Румунії та Угорщини на території України. При тому, що раніше ідею "поділу України" просувала Росія.

Так, ще в грудні 2023 року президент РФ Володимир Путін та інші посадовці Кремля відновили поширення наративу про те, що Україна нібито має історичні суперечки з Польщею, Румунією та Угорщиною.

Аналітики зазначили, що деякі націоналістичні європейські фракції звернули увагу на російську концепцію "русского мира". Вона набула популярності серед певних правих політиків.

У ISW заявили, що російські пропагандисти спробують використати цей аспект, щоб посварити Україну з її сусідами в Європі.

Раніше повідомлялося, що лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank ("Наша Батьківщина") Ласло Тороцкаї практично одночасно з Клаудіу Тирзіу заявив, що Угорщина претендуватиме на Закарпаття, якщо Україна програє війну з Росією.

"Якщо внаслідок війни державність України припиниться, то "Наша Батьківщина", як єдина партія в Угорщині, претендуватиме на Закарпаття", — заявив Тороцкаї.