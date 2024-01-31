У Київській області "виникли" одразу чотири нових міста: що відомо

Колишній міський голова Ірпеня Володимир Карплюк висловив сподівання, що процес отримання статусу міста позитивно вплине на можливості громад у пошуку міст-побратимів країнах Європейського Союзу та у США.

Від сьогодні Білогородка, Гостомель, Бородянка та Коцюбинське у Київській області стали містами. Володимир Карплюк, колишній міський голова Ірпеня, повідомив подробиці у Facebook.

Він зазначив, що в Україні набув чинності закон № 3285-IX. Норми передбачають дерадянізацію адміністративно-територіального устрою України.

Місто відтепер – населений пункт із кількістю мешканців не менше 10 тис. осіб та багатоповерховою забудовою. Населений пункт із населенням у понад 5 тисяч осіб та садибною забудовою – селище. Село – населений пункт із садибною забудовою та населенням менш як 5 тис. людей.

Він привітав мешканців Білогородської, Гостомельської, Бородянської та Коцюбинської громади з отриманням статусу міста. Це сусідні громади з Ірпенем, і вони підпадають під статус міста.

У повідомленні він вказав, що у Коцюбинській громаді проживають 18000 населення, у Бородянській – 26000, а у Білогородській — 27000 осіб. Найбільш населена Гостомельська громада, у якій проживає 30500 осіб.

Колишній міський голова Ірпеня висловив сподівання, що процес отримання статусу міста позитивно вплине на відбудову та розвиток громад Київщини та загалом України. Зокрема, це розширить можливості громад у пошуку міст-побратимів країнах Європейського Союзу та у США.

Дерадянізація в Україні та новий закон

Український парламент ухвалив законопроєкт під назвою "Закон про дерадянізацію". Цей документ містить низку важливих змін, одна з яких пов'язана з відмовою від використання терміна "селище міського типу" на території країни.

Його норми передбачають, що населені пункти зі щільною забудовою і населенням понад 10 тисяч мешканців буде визнано містами. Водночас міста, які на момент набрання законом чинності не відповідають цьому визначенню, не будуть понижені у своєму поточному статусі.

Нагадаємо, у березні 2022 року столиця Франції надала Києву статус "почесного громадянина". Зі словами мера Парижа Анни Ідальго, такий статус міська рада французької столиці надала вперше.