Чоловік користувався карткою загиблого в авіакатастрофі з керівництвом МВС в Броварах
35-річний уродженець Дніпропетровщини розраховувався чужою карткою за покупки і знімав готівку. Операції з карткою загиблого він проводив 14 разів.
Правоохоронці затримали чоловіка, який поцупив банківську картку одного із загиблих в авіакатастрофі в Броварах і знімав з неї гроші. Про це повідомляє в телеграм поліція Київщини.
Так, правоохоронці встановили, що у січні 2023 року, на місці падіння гелікоптера ДСНС, я кому перебувало керівництво МВС України, чоловік знайшов банківську картку. Він забрав її собі і нікому про це не сказав. Власником картки виявився із членів екіпажу.
35-річний уродженець Дніпропетровщини почав користуватися чужою карткою, розраховуючись нею за покупки і знімаючи готівку. Операції з карткою загиблого він проводив 14 разів.
Правоохоронці встановили особу крадія. Йому повідомлено про підозру (ч. 4 ст. 185 ККУ та ч. 1 ст. 357 ККУ).
Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що 18 січня, у Броварах Київської області на дитячий садок упав гелікоптер. В ньому перебувало керівництво МВС країни.
За даними рятувальників, унаслідок падіння вертольота у Броварах загинули 14 людей. Ще 25 людей зазнали поранень, з них 11 — діти. Серед загиблих і керівники Міністерства внутрішніх справ, зокрема голова відомства Денис Монастирський.