Чоловік користувався карткою загиблого в авіакатастрофі з керівництвом МВС в Броварах

35-річний уродженець Дніпропетровщини розраховувався чужою карткою за покупки і знімав готівку. Операції з карткою загиблого він проводив 14 разів.

Правоохоронці затримали чоловіка, який поцупив банківську картку одного із загиблих в авіакатастрофі в Броварах і знімав з неї гроші. Про це повідомляє в телеграм поліція Київщини.

Так, правоохоронці встановили, що у січні 2023 року, на місці падіння гелікоптера ДСНС, я кому перебувало керівництво МВС України, чоловік знайшов банківську картку. Він забрав її собі і нікому про це не сказав. Власником картки виявився із членів екіпажу.

35-річний уродженець Дніпропетровщини почав користуватися чужою карткою, розраховуючись нею за покупки і знімаючи готівку. Операції з карткою загиблого він проводив 14 разів.

Підозрюваний 14 разів проводив операції з карткою загиблого

Правоохоронці встановили особу крадія. Йому повідомлено про підозру (ч. 4 ст. 185 ККУ та ч. 1 ст. 357 ККУ).

Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 18 січня, у Броварах Київської області на дитячий садок упав гелікоптер. В ньому перебувало керівництво МВС країни.

За даними рятувальників, унаслідок падіння вертольота у Броварах загинули 14 людей. Ще 25 людей зазнали поранень, з них 11 — діти. Серед загиблих і керівники Міністерства внутрішніх справ, зокрема голова відомства Денис Монастирський.