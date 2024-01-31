Ліцензії не потрібні: в Україні розроблять реєстр виробників коноплі, — Мінагрополітики

В Україні мають легалізувати медичний канабіс. Поки законопроєкт перебуває на підписі у президента, в Мінагрополітики вже розпочали роботу над новим реєстром.

Міністерство аграрної політики та продовольства України працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин. Про це 31 січня повідомив перший заступник міністра Тарас Висоцький під час круглого столу, як передала пресслужба.

Наразі на підписі у президента Володимира Зеленського перебуває закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності". Водночас Мінагрополітики працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі та проєктом постанови Уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.

"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", — розповів Висоцький.

Чиновник зазначив, що проєкт наказу оприлюднять для громадського обговорення. Він підкреслив, що закон про обіг технічних конопель — це поштовх для реалізації великого потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документ змінить підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.

У Мінагрополітики нагадали, що законопроєкт про регулювання обігу конопель був ухвалений у грудні 2023 року. Мета нового закону — розширити доступ хворих до необхідного лікування та створити умови для наукових досліджень.

"Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах", — додали у міністерстві.

Нагадаємо, 22 грудня підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу блокувала партія "Батьківщина". Юлія Тимошенко закликала не ухвалювати зміну, бо це нібито нашкодить дітям. Вона називала закон "прямою небезпекою".

Проте 16 січня депутати Верховної ради розблокували підписання законопроєкту про канабіс.