Прихильник "народовладдя": у Тернополі чоловік видавав фальшиві військові квитки (фото)

За даними поліції, підозрюваний створив альтернативний "орган місцевого самоврядування", який видавав документи, що важко відрізняються від оригіналу. Його прихильники використовували підроблені військові квитки для ухилення від мобілізації.

Співробітники Національної поліції спільно з оперативниками СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури викрили жителя Тернополя, який видавав фальшиві військові квитки. Про це повідомляє пресслужба Поліції Тернопільської області.

Повідомляється, що фігурант справи називає себе прихильником так званого "народовладдя". Він відкрив у Тернополі альтернативний "орган місцевого самоврядування" і видавав своїм однодумцям фальшиві військово-облікові документи.

Підроблені документи Фото: Національна поліція

Для виготовлення підроблених військових квитків чоловік виготовив печатку. За даними слідства, фальшиві документи було складно відрізнити від справжніх, тому прихильники підозрюваного використовували їх для ухилення від мобілізації.

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки, посвідчення, військові квитки та інші речі, пов'язані з діяльністю незаконного "органу самоврядування".

Печатки для підробки документів Фото: Національна поліція

У цій справі порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 353 (самовільне привласнення владних повноважень або звання службової особи) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Нагадаємо, 8 січня ДБР завершило розслідування щодо двох співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких звинувачують у катуванні мобілізованих.

Тернопільський суд 13 січня обрав підозрюваним запобіжні заходи. Командир і солдат-гранатометник відділу охорони ТЦК були відсторонені від займаних посад і мають перебувати під нічним домашнім арештом.