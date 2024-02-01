Нетиповий лютий: синоптики розповіли, якою буде погода в останній місяць зими (карта)

За даними синоптиків, цього року лютий буде без сильних морозів, але й не дуже теплим. Очікується невелика кількість опадів.

У лютому 2024 року малоймовірні суттєві морози, однак через періодичне надходження арктичного повітря, на кілька днів температура може помітно знизитися. Про це сказав заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко в коментарі "ТСН".

За даними Укргідрометцентру, цього року останній місяць зими буде не таким, як зазвичай. Так, у половині областей України температура повітря буде вищою за норму, а в другій половині — наближеною до норми.

"У лютому відбувається перехід середньодобової температури через 0 градусів у бік підвищення. На півдні Одеської області, у Криму та місцями на Закарпатті це може статися в першій декаді, у південних областях — у другій, у західних, місцями в Рівненській, Житомирській та Київській областях — у третій декаді. В інших областях — на початку березня", — сказав Прокопенко.

У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях у перші 7-12 днів лютого очікується денна температура +6-12 градусів, нічна — від 0 до 3-5 градусів. У другій декаді температура впаде до +2-3 градусів удень і нижче нуля вночі.

На території Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, Київської та Сумської областей у перший тиждень лютого синоптики прогнозують теплу погоду з температурою +6-8 градусів вдень і близько нуля вночі, проте до кінця місяця встановиться похмура погода з денною температурою +2-3 градуси, нічною — 0-2 градуси морозу.

Прогноз погоди на 2 лютого Фото: Скриншот

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях лютий почнеться з теплої погоди — до +8-10 градусів вдень і 0+2 градуси вночі. Упродовж місяця у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях денна температура знизиться до +3-4 градусів, а в Кіровоградській та Дніпропетровській — до +5-7 градусів.

У Харківській, Донецькій та Луганській областях на початку лютого можливе похолодання — денна температура +2-4 градуси, нічна — 0 градусів. Із 7 до 13 лютого очікується потепління на 4-5 градусів. До березня очікується приблизно така сама погода, як в інших регіонах, крім південних.

У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях у першій половині лютого денна температура триматиметься на рівні +8-12 градусів, у Криму — до +15 градусів, Нічна температура становитиме +1-3 і +5 градусів відповідно. У другій половині місяця очікується похолодання — від +4 градусів вдень і від 0 до +2 градусів вночі. В Одеській області буде трохи холодніше — вдень не вище +8, а вночі не вище +2 градусів.

За даними синоптиків, середня кількість опадів у лютому становитиме 29-67 мм. Очікується, що в горах випаде стільки ж снігу, скільки в лютому, в інших регіонах буде переважно мокрий сніг або дощ.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Наталки Діденко від 21 січня, лютий почнеться відносно теплою погодою, проте через Україну переміщатимуться атмосферні фронти, які принесуть дощі, мокрий сніг і посилення вітру.

Раніше, 29 січня, Наталка Діденко повідомила, що в Україну рухається антициклон, який охопить майже всю континентальну Європу вже 30 січня.