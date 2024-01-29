Україну охопить актициклон: як це вплине на погоду та чи будуть ще морози (карта)

В Україні очікується потепління — дні будуть сонячними та проходитимуть без опадів. Однак метеорологиня Наталія Діденко закликала українців не піддаватись омані та не позбуватись теплого зимового одягу.

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В Україну суне антициклон, який охопить майже всю континентальну Європу вже 30 січня. Про те, як це вплине на погоду, 29 січня розповіла українська метеорологиня Наталія Діденко.

30 січня опадів в Україні не передбачається. День обіцяє бути дуже сонячним. Через ясну погоду вночі очікується мороз — -3…-8°C на півночі та -8…-11°C місцями на північному сході. Вдень буде тепліше: температура підніметься до +2…+5°C, і лише у східних регіонах прогнозують близько 0°C.

"Вітер нарешті вгомониться, без поривів та рвучких рухів, південно-західного напрямку, на сході — північно-західного", — повідомила Діденко.

У Києві 30 січня опади малоймовірні, а день має бути сонячним. Метеорологиня підкреслила, що така погода — чудова для прогулянок. Вночі буде холодно — -3…-6°C, однак вдень потеплішає до +3…+4°C.

"Завершиться січень також чудовою, переважно сонячною, погодою", — підкреслила експертка.

1 лютого істотних опадів в Україні також не передбачається. Однак вже з 2 лютого температура почне підвищуватись, а також побільшає опадів та посилиться вітер. Надалі якщо й будуть морози, то переважно вночі.

"Але не легковажте і не піддавайтеся на оману зимовій теплій погоді (порівняно), бо сезонні віруси дуже люблять сховатися за таким прогнозом, скинути шапки, послабити шалики, пхнути в калюжу і потім підступно причепитися", — зазначила Діденко.

Карта, опублікована метеорологинею Фото: Telegram/Наталка Діденко

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич проінформував, якою буде погода в Україні цього тижня — з 29 січня по 4 лютого. Він спрогнозував, що у вихідні пройде сніг з переходом у дощ.

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