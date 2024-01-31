Потепління до +11 та мокрий сніг: якою буде погода в Україні на початку лютого (відео)

За прогнозом Наталки Діденко, лютий розпочнеться відносно теплою погодою, проте через Україну переміщуватимуться атмосферні фронти, які принесуть дощі, мокрий сніг та посилення вітру.

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Синоптики спрогнозували погоду на лютий і обіцяють українцям потепління, але з мокрим снігом і дощем. Про те, якою буде погода з самого початку лютого, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погода на лютий

Вона підкреслила, що температура має тенденцію до підвищення вже наприкінці цього тижня. А от середньомісячна температура повітря протягом лютого очікується в межах від 4 градусів морозу до 2 тепла. Для південних, східних регіонів, а також Кіровоградської, Дніпропетровської областей та Криму — на 1–1,5 градуса вище за норму. На решті території України – близько до норми.

Місячна кількість опадів перебуватиме у межах 29–67 міліметрів. Однак у Карпатах подекуди можливі 74–83 міліметри. Втім, це також у межах норми, підкреслюють фахівці.

Народна синоптикиня Наталка Діденко у власному Facebook теж спрогнозувала, що лютий розпочнеться відносно теплою погодою, проте через Україну почнуть переміщуватися атмосферні фронти, які принесуть дощі та мокрий сніг. Також можливе посилення вітру, підкреслила вона.

Погода в перші дні лютого

Метеорологи спрогнозували до кінця нинішнього тижня таку погоду.

У четвер, 1 лютого, у східних областях пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки та дощу, можлива ожеледь. На решті країни без істотних опадів. Вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 °С, вдень 0…+5 °С, у південній частині та на крайньому заході місцями +6…+8 °С.

Фото: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 2 лютого, в більшості областей, окрім південної половини, очікуються невеликі опади у вигляді снігу, місцями з дощем. На Лівобережжі подекуди ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.

Фото: Укргідрометцентр

У суботу, 3 лютого, очікується нестійка погода через вплив Балтійського циклону. Пройдуть помірні опади у вигляді снігу із переходом у дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви, 15–20 м/с. Температура повітря вночі -1…-6 °С, вдень 0…+5 °С.

Фото: Укргідрометцентр

У неділю, 4 лютого, утримається нестійкий характер погоди, з опадами переважно у вигляді снігу та дощу. Вітер західний, північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +2…+7 °С, на Одещині до +11 °С.

Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

"Січень дарує нам чудове сонячне завершення — передає привіт лютому і каже, щоб той не дуже затримувався із морозом чи снігом", — пише Наталка Діденко про погоду у столиці України.

Тож січень своїм прикладом, як зазначає вона, показує, що можна спокійно зберегти зимову гідність, підморожуючи вночі, а вдень давати надію на вже й не таку далеку весну.

У лютому у Києві синоптики очікують таку погоду, яку вони склали на основі історичних даних.

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З понеділка майже без опадів, а з 1 лютого потеплішає: погода на тиждень (карти)

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич поінформував, якою буде погода в Україні цього тижня — з 29 січня по 4 лютого. Він спрогнозував, що у вихідні пройде сніг з переходом у дощ.