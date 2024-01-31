Потепління до +11 та мокрий сніг: якою буде погода в Україні на початку лютого (відео)
За прогнозом Наталки Діденко, лютий розпочнеться відносно теплою погодою, проте через Україну переміщуватимуться атмосферні фронти, які принесуть дощі, мокрий сніг та посилення вітру.
Синоптики спрогнозували погоду на лютий і обіцяють українцям потепління, але з мокрим снігом і дощем. Про те, якою буде погода з самого початку лютого, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Погода на лютий
Вона підкреслила, що температура має тенденцію до підвищення вже наприкінці цього тижня. А от середньомісячна температура повітря протягом лютого очікується в межах від 4 градусів морозу до 2 тепла. Для південних, східних регіонів, а також Кіровоградської, Дніпропетровської областей та Криму — на 1–1,5 градуса вище за норму. На решті території України – близько до норми.
Місячна кількість опадів перебуватиме у межах 29–67 міліметрів. Однак у Карпатах подекуди можливі 74–83 міліметри. Втім, це також у межах норми, підкреслюють фахівці.
Народна синоптикиня Наталка Діденко у власному Facebook теж спрогнозувала, що лютий розпочнеться відносно теплою погодою, проте через Україну почнуть переміщуватися атмосферні фронти, які принесуть дощі та мокрий сніг. Також можливе посилення вітру, підкреслила вона.
Погода в перші дні лютого
Метеорологи спрогнозували до кінця нинішнього тижня таку погоду.
У четвер, 1 лютого, у східних областях пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки та дощу, можлива ожеледь. На решті країни без істотних опадів. Вітер західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 °С, вдень 0…+5 °С, у південній частині та на крайньому заході місцями +6…+8 °С.
У п'ятницю, 2 лютого, в більшості областей, окрім південної половини, очікуються невеликі опади у вигляді снігу, місцями з дощем. На Лівобережжі подекуди ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С.
У суботу, 3 лютого, очікується нестійка погода через вплив Балтійського циклону. Пройдуть помірні опади у вигляді снігу із переходом у дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви, 15–20 м/с. Температура повітря вночі -1…-6 °С, вдень 0…+5 °С.
У неділю, 4 лютого, утримається нестійкий характер погоди, з опадами переважно у вигляді снігу та дощу. Вітер західний, північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +2…+7 °С, на Одещині до +11 °С.
Погода у Києві
"Січень дарує нам чудове сонячне завершення — передає привіт лютому і каже, щоб той не дуже затримувався із морозом чи снігом", — пише Наталка Діденко про погоду у столиці України.
Тож січень своїм прикладом, як зазначає вона, показує, що можна спокійно зберегти зимову гідність, підморожуючи вночі, а вдень давати надію на вже й не таку далеку весну.
У лютому у Києві синоптики очікують таку погоду, яку вони склали на основі історичних даних.Важливо
Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич поінформував, якою буде погода в Україні цього тижня — з 29 січня по 4 лютого. Він спрогнозував, що у вихідні пройде сніг з переходом у дощ.