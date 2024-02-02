На Львівщині внаслідок ДТП загинув водій Opel Vivaro, восьмеро людей травмовані (фото)

Водій мікроавтобуса Opel Vivaro, 63-річний мешканець Самбора, як встановили правоохоронці, не впорався з кермуванням й виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Mitsubishi L 200.

Один загиблий та восьмеро травмованих внаслідок зіткнення автомобілів у Львівській області. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Аварія відбулася 1 лютого близько 17.00. ДТП зафіксували на автодорозі "Львів-Ужгород" поблизу села Луки Самбірського району.

Водій мікроавтобуса Opel Vivaro, 63-річний мешканець Самбора, як встановили правоохоронці, не впорався з кермуванням. Транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Mitsubishi L 200. За кермом цього автомобіля перебував 24-річний мешканець Хмельницької області.

Водій Opel Vivaro внаслідок аварії отримав смертельні травми. Медики допомогти йому не змогли, чоловік помер у реанімації.

Внаслідок аварії постраждали троє пасажирів мікроавтобуса: 60-річна жінка та двоє 64-річних чоловіків. Усі вони з Самбора.

Водій і четверо пасажирів Mitsubishi L 200, чоловіки віком 22, 24, 31 і 40 років, також отримали травми. Усі вони з Хмельницької області. Їх шпиталізували.

ДТП в Україні

У Львівській області 10 січня автобус зіткнувся з трьома автомобілями. Внаслідок ДТП на дорозі "Київ-Чоп" шістьом людям знадобилася медична допомога. Серед постраждалих є діти. Відбулося зіткнення автобуса VAN HOOL, який здійснював перевезення за маршрутом "Київ-Хуст", із трьома автомобілями: Dacia Lodgy, Skoda Octavia та Mini Cooper.

Поблизу Тернополя 18 січня не розминулися автобус і дві вантажівки. Восьмеро людей із різним рівнем тілесних ушкоджень потрапили до лікарні внаслідок аварії.

У грудні нетверезий водій у центрі столиці влаштував смертельну ДТП. У поліції заявили, що два автомобілі марок Renault та Toyota зіткнулися на вулиці Старановодницькій. Унаслідок інциденту двоє людей на місці події загинули, а підозрюваного винуватця затримали.

Нагадаємо, 19 січня у Польщі перекинувся автобус з українцями. Транспортний засіб виїхав на узбіччя і врізався в енергетичні бар'єри, після чого перекинувся і зіткнувся з деревом.