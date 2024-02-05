"Відправити на передову": Семенченка звільнили з СБУ через стеження за Bihus.info, — ЗМІ

За словами журналіста Андрія Цаплієнка, рішення про звільнення Семенченка ухвалив особисто голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Романа Семенченка звільнили з посади голови Департаменту захисту національної державності СБУ через стеження за редакцією "Bihus.Info". Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, джерело повідомило, що рішення про звільнення Семенченка ухвалив особисто голова Служби безпеки України Василь Малюк. Так, він направив відповідну заяву на підписання до президента Володимира Зеленського.

"Позиція керівництва СБУ чітка. Не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території Росії. Тож "кадри", які стежили за редакцією Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум, їх потрібно відправити на передову", — заявили джерела в СБУ.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Семенченка в указі №37/2024, який було опубліковано на сайті Офісу президента.

Стеження за журналістами Bihus.info: що відомо

16 січня в мережі опублікували відео з членами редакції Bihus.Info, які вживали наркотики. Журналісти з'ясували, що співробітники СБУ стежили за редакцією, коли та відпочивала в комплексі перед новим роком.

3 лютого нардеп Микола Тищенко розповів, що за журналістами стежили співробітники СБУ. За його словами, звільнений Роман Семенченко є "золотим фондом" СБУ, а щоб виховати професіонала такого рівня, потрібно від 15 до 20 років.