Одеський скульптор Михайло Рева створює арт-об'єкти з використаних куль (фото)

За словами художника, у своїх роботах досліджує об'єкти, які несуть енергію війни. Він перетворює їх на нові метафоричні образи.

Одеський скульптор Михайло Рева разом із засновниками італійського бренду окулярів Il Barberia працює над арт-проектом під назвою Epiphany. Він і дизайнери Анотоніо Баттальї та Марко Андреоні створюють скульптури з використаних куль. Про це Рева повідомив у себе в Facebook.

"Проєкт відбувається під керівництвом 2-разового лауреата премії "Латинська Греммі", українсько-американського продюсера і письменника доктора Алекса Сіно, який також є одним із директорів фонду "Рева", — ідеться в повідомленні.

За словами скульптора, майстри Il Barberia виготовляють оправи для окулярів за індивідуальним дизайном. Михайло Рева ж у своїх роботах досліджує об'єкти, які несуть енергію війни. Він перетворює їх на нові метафоричні образи. Скульптор використовує навіть розірвані кулі, перетворюючи їх на мідні квіти. У формі оправи для окулярів можна побачити літери ХВ, які символізують Великдень і означають: "Христос Воскрес!"

Хто такий Михайло Рева

Заслужений художник України та скульптор, народжений 1960 року. Створені ним пам'ятники стали визначною пам'яткою Одеси. Йдеться про такі об'єкти, як "Дванадцятий стілець", "Дерево Любові", фонтан "Джерело" біля Воронцовського палацу, паркова скульптура "Одеський Час".

Раніше повідомлялося, що найбільший художній музей Фінляндії визнав Іллю Рєпіна українським художником. Після початку масштабної війни, яку Росія розпочала проти України в лютому 2022 року, інші музеї світу також переосмислили походження художників, яких вважали росіянами.