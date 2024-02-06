На Житомирщині сталось масове отруєння чадним газом: що кажуть в ДСНС (фото)

Згідно з попередньою версією, нещасний випадок стався внаслідок несправності газового опалення. Фахівці продовжують з'ясовувати усі обставини.

Сімох чоловіків знайшли мертвими у селі Великі Низгірці Бердичівського району Житомирської області. Попередньо припускають, що сталось групове отруєння чадним газом. Про деталі можливого нещасного випадку пресслужба Головного управління ДСНС Житомирщини розповіла на сторінці Facebook.

У дописі пресслужби вказано, що про подію стало відомо 6 лютого о 09:20. Надійшов сигнал, що в одноповерховому приватному будинку відшукали відразу сімох мертвих осіб.

За попередньою інформацією, жертви — чоловіки, які приїхали з Вінницької області і планували попрацювати у селі. Одне з пояснень інциденту — стався нещасний випадок, причина якого остаточно не відомо.

Отруєння на Житомирщині - команда рятувальників Фото: ДСНС Отруєння на Житомирщині - де відбувся інцидент Фото: ДСНС

На місце подій прибули працівники ДСНС та газової служби, пояснили рятувальники. Після огляду приміщення з'ясували, що пожежі не було. Одна з версій — сталось отруєння чадним газом. Деталі справи встановлюються, наголосили у пресслужбі.

На світлинах, зроблених на місці подій, можна побачити як виглядає будинок всередині. У кадр потрапила газова труба та гофрована труба для вентиляції. Також можна помітити протертий стіл, підвіконня з пляшками з-під пива, вимитий посуд і дещо недороблені вікна приміщення, де проживали люди. Крім того, показують, як рятувальники проводять вимірювання у приміщенні.

Отруєння на Житомирщині - працівник ДСНС Отруєння на Житомирщині - огляд приміщення Отруєння на Житомирщині - газова та вентиляційна труби Отруєння на Житомирщині - газова труба

Отруєння на Житомирщині — деталі

На сторінці Facebook ДСНС України також згадали подію, яка сталась на Житомирщині 6 лютого. Зазначається, що причиною витоку чадного газу могла стати несправна система газового опалення.

Рятувальники нагадали, що чадний газ — безбарвний та леткий, не має запаху, тому людина не відчуває, коли він з'являється у повітрі: смерть настає "за лічені хвилини". Вказана речовина — одна з основних причин нещасний випадків у будинках, які опалюються дровами або газовими котлами, мають пічки чи каміни.

Зазначимо, на порталі Міністерства охорони здоров'я України 5 лютого повідомили, що протягом січня 2024 року від отруєнь чадним газом постраждало 76 осіб, у грудні 2023 року — 56. Ознаки отруєння настають швидко: "головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення", — перерахували на порталі відомства. При цьому пояснили, що при перших симптомах слід негайно звертатись до ДСНС, телефонувати на номери 101 або 112.

Нагадуємо, раніше Фокус писав про інциденти, які ставались з громадянами внаслідок отруєння чадним газом. Наприклад, 17 січня стало відомо про нещасний випадок з цілою родиною у Новгород-Сіверську на Чернігівщині. На початку січня аналогічна ситуація сталась на Київщині: тоді померли троє людей.