На Київщині в будинку знайшли мертвою сім'ю (фото)

Загинули, за інформацією поліції, 64-річна жінка та 69-річний чоловік, а також їхня 44-річна донька.

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Тіла трьох людей виявили на території будинку в Броварах Київської області. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Facebook.

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Як уникнути отруєння чадним газом через генератори: інструкція від МОЗ (фото)

Правоохоронці отримали повідомлення сьогодні, 6 січня, о 08:30 відповідну інформацію. Сусід родини, яка проживала у будинку, розповів, що у приміщенні без свідомості перебувають троє осіб.

Правоохоронці встановили, що за відповідною адресою проживала родина. Попередньо, загинули 64-річна жінка та 69-річний чоловік. Також було виявлено тіло їхньої 44-річної доньки.

будинок в броварах Фото: Нацполіція

Родина могла померти від отруєння чадним газом. Остаточна причина смерті осіб буде відома після проведення відповідної експертизи.

Отруєння чадним газом в Україні

У селі Бобриця Київської області подружжя використовувало генератор для освітлення. Згодом чоловік загинув, а дружину встигли госпіталізувати.

Ще один трагічний інцидент зафіксували на території Гостомеля. Там через чадний газ спочатку стало погано 72-річній бабусі, потім її 4-річній онучці. Отруїлися також її 12-річна сестра та 48-річний батько.

На Одещині загинули троє дітей, їхні батько та бабуся. В дачному будинку знайшли тіла п'яти осіб — трьох малолітніх дітей і двох дорослих.

Попередня причина смерті — задушення чадним газом від паливного електробензогенератора. Його вимкнули в ніч першого січня, коли в будинку не стало електрики. Потім сім'я пішла спати.

Нагадаємо, у ДСНС розробили інструкцію, як користуватися генератором без ризику для здоров'я. Через часті випадки отруєнь чадним газом рятувальники вирішили розповісти українцям, як правильно користуватися генератором, щоб не опинитися в лікарні.