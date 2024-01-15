Через витік газу: у Новгород-Сіверському від отруєння загинула родина

За даними рятувальників, витік чадного газу, ймовірно, стався через порушення правил експлуатації газового котла.

Related video

У Чернігівській області, у місті Новгород-Сіверський, через отруєння чадним газом загинула ціла родина, зокрема дитина. Про це повідомляє ДСНС України.

"У Новгороді-Сіверському у квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку отруїлися чадним газом батько, мати та їх 4-річна дитина", — йдеться у заяві.

У джерелі повідомляють, що передбачувана причина витоку чадного газу пов'язана з порушенням правил експлуатації газового казана.

Наразі рятувальні служби з'ясовують усі обставини інциденту.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що чадний газ є одним із найпоширеніших джерел нещасних випадків у житлах, де використовуються печі, каміни чи газові котли для опалення. Цей газ невидимий для людського ока, повністю невідчутний, і здатний призвести до трагедії лише за кілька хвилин.

"Встановлення детектора чадного газу в приміщенні може зберегти ваше життя", — додали в ДСНС.

Нагадаємо, що 8 січня в Нацполіції повідомили, що внаслідок російського ракетно-дронового обстрілу загинули четверо громадян України. Ракети ЗС РФ пошкодили житлові будинки, автомобілі, торговельний центр, об'єкти цивільної інфраструктури.

У Повітряних силах ЗСУ 8 січня розповіли про результати відбиття російської атаки. Силам ППО вдалося збити 8 "шахедів", 19 крилатих ракет Х-101. Не вдалося збити вісім ракет Х-22, 6 балістичних ракет "Іскандер", 2 керовані авіаракети Х-31П, 7 С-300/С-400.