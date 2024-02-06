Синоптики прогнозують до +16 градусів: у яких регіонах буде найтепліше (карта)

В Україні похолодає 8-9 лютого, проте вже з 10-14 числа очікується суттєве потепління до +10-16 градусів. У середу 7 лютого в більшості областей буде вітряна погода, розповіли синоптики.

До України в середу 7 лютого прийде потепління. Температура повітря прогріється майже до 16 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі у Facebook.

У середу буде хмарно з проясненнями. Вночі в північних і східних областях очікується невеликий мокрий сніг і дощ, вдень на заході та півночі пройдуть дощі, на решті території — без опадів. Також вночі та вранці на північному сході України місцями можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах буде ожеледиця.

Синоптики прогнозують південно-західний, західний вітер, 7-12 метрів за секунду, в усіх областях, крім півдня та південного сходу, пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду, а на високогір'ї Карпат — 25-30 мерів за секунду.

Температура вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 7 до 12 градусів тепла, а на півдні до 16 градусів, натомість у східних, Сумській областях і в Карпатах вночі буде від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 до 7 тепла.

Прогноз погоди на 7 лютого

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що 7 лютого буде дуже тепло.

"Очікується впродовж дня +6+…12 градусів, на півдні та південному заході +10…+16 градусів!" — сказала вона.

З її слів, через атмосферний фронт у західних і північних областях пройдуть невеликі дощі, ввечері можливо з мокрим снігом. Крім цього, вночі на сходу є ймовірність незначних опадів. Натомість переважатиме південно-західний і західний вітер, 7-12 метрів за секунду, подекуди з поривами до 15-20 метрів за секунду.

Вона наголосила, що протягом 8-9 лютого очікується похолодання, проте вже 10-14 лютого прийде суттєве потепління до 10-16 градусів, проте на крайній півночі України буде нижче 10 градусів тепла.

Прогноз погоди

Прогноз погоди у Києві й області

За прогнозом Укргідрометцентру, 7 лютого в Київській області буде хмарно з проясненням. Очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Переважатиме південно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 7 до 12 градусів, у Києві вночі очікується 3-5 градусів тепла, вдень 8-10.

Крім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Київській області.

"7 лютого пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності", — йдеться у повідомленні.

Наталка Діденко зауважила, що до Києва прийде потепління до 7-9 градусів, проте буде хмарно, вітряно та з невеликим дощем.

Нагадаємо, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, що в лютому малоймовірні сильні морози, проте іноді температура повітря помітно опускатиметься.