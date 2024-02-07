В Івано-франківській області зафіксували землетрус (мапа)

За словами сейсмологів, за класифікацією землетрус належить до "ледь відчутних". Його магнітуда становила 2,6 бала.

В Івано-Франківській області України 6 лютого було зафіксовано землетрус неподалік населеного пункту Яремче. Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера становила 2,6 бала.

Землетрус в Україні Фото: Скриншот

"Джерело землетрусу розташоване за 12 км. на схід від м. Яремче, Івано-Франківської області, на глибині 4 км. За класифікацією землетрус належить до "ледь відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", — ідеться в повідомленні.

Землетрус на карті Фото: Главный центр специального контроля

Зазначимо, що в січні землетрус фіксували в Румунії. За відомостями сейсмологів, магнітуда землетрусу становила 4,3, епіцентр підземних поштовхів розташовувався на глибині 80 кілометрів за 44 кілометри на захід від міста Фокшані.

Раніше ЗМІ повідомляли, що урагани стали такими сильними, що вчені не можуть їх класифікувати. За словами журналістів, дослідники наполягають на створенні нової категорії "мегаураганів", ймовірність виникнення яких невблаганно зростає через кліматичну кризу.