У Румунії зафіксовано землетрус: чи є ризики для України (карта)

На думку сейсмологів, землетрус 15 січня з епіцентром у сейсмозоні Вранча не несе загрози для населення України.

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У понеділок, 15 січня, приблизно об 11:00 за київським часом стався землетрус у зоні сейсмічної активності Вранча. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України.

За даними сейсмологів, магнітуда землетрусу становила 4,3, епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 80 кілометрів за 44 кілометри на захід від міста Фокшани. Від кордону з Україною епіцентр розташовується на відстані 130 кілометрів.

Фото: Google Maps

Землетрус, який відчувався біля міст Ізмаїл і Рені Одеської області, на думку фахівців Центру, не несе загрози для населення України.

"Воно може відчуватися людьми, які перебувають усередині приміщення; просто неба — тільки за сприятливих умов. Коливання схожі зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніші — на верхніх поверхах", — уточнюють у Головному центрі спецконтролю.

Останній потужний землетрус із району гір Вранча, за відомостями Центру, було зареєстровано 24 грудня 2023 року з магнітудою 4,0 (за шкалою Ріхтера).

Землетруси — останні події у світі

У центральній Японії 1 січня стався потужний землетрус магнітудою 7,6. У країні оголосили попередження для жителів негайно залишити деякі райони західного узбережжя через загрозу цунамі. Після цього протягом дня сталася серія сильних повторних землетрусів — їх зафіксували понад 100 за 12 годин. Відомо, що внаслідок природного катаклізму загинуло понад 160 осіб.

Крім того, супутникові дані місцевості до і після землетрусу зафіксували інтенсивне підняття землі, яке розширило берегову лінію японського півострова Ното на 250 метрів.

18 грудня потужний землетрус магнітудою 6,2 стався в Китаї у віддаленому гірському районі між китайськими провінціями Ганьсу і Цинхай. Поштовхи перетворили 14 тисяч будинків на руїни, а також спровокували сильні зсуви ґрунту, які затопили два села в провінції Цинхай. Унаслідок землетрусу загинули 134 людини, а постраждали — майже 1 тисяча осіб.

Того ж дня потужні поштовхи спостерігалися в одному з регіонів Тайваню. Магнітуду землетрусу оцінили в 6,3 бала за шкалою Ріхтера.

Потужний землетрус магнітудою 7,2 стався 17 листопада на Філіппінах, викликавши побоювання, що руйнування можуть завдати шкоди всьому регіону.

У жовтні внаслідок землетрусу в Марокко загинуло понад 2100 осіб.

7 жовтня в Афганістані стався потужний землетрус, загинуло понад дві тисячі людей, ще дев'ять тисяч дістали поранення.

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Нагадаємо, Фокус писав, що 1100 років тому стався одночасний розрив двох ліній розлому, внаслідок чого виник потужний "мегатрус". Його магнітуда була 7,8. Група вчених з Університету Арізони вважає, що це може повторитися.