Гральний бізнес приховав майже 27 млрд грн від бюджету України у 2023, — нардепка

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що минулоріч українці кількаразово збільшили обсяг витрат на легальні азартні ігри. За операціями загальний оборот сягнув 207 млрд гривень.

Членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що минулоріч гральний бізнес приховав майже 27 мільярдів гривень від бюджету України. Про це народна депутатка повідомила у Facebook.

Як відзначає Южанина, згідно з чинними положеннями Податкового кодексу, дохід організаторів азартних ігор оподатковується за ставкою 18 відсотків. Цей дохід отримується від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і зменшується на суму, виплачену гравцям. Крім того, нардепка наголосила, що виграш самого гравця оподатковується ПДФО за ставкою 18 відсотків.

"Давайте порахуємо. 207 млрд (дохід) — 149 млрд (виплати гравцю) = 58 млрд х 18% = 10,44 млрд. 10,44 млрд грн — сума податку, яка сплачена до бюджету (за інформацією влади). Тепер виграші гравців: 149 млрд х 18% = 26,8 млрд грн

26,8 млрд грн — ПДФО з виграшів, які повинні були бути оподатковані під час їх виплати. Де вони? Але про це ані слова", — йдеться у повідомленні.

За її словами, незалежно від того, буде сплачено податок на прибуток чи ПДФО — розмір податків до бюджету від грального бізнесу має складати мінімум 18 відсотків від загального обороту, а сплатили лише 5%.

"ДБР, БЕБ, Прокуратура, чому мовчите? Чи влада з місцевих бюджетів спробує щось знову забрати?", — додає членкиня комітету з питань податкової та митної політики.

Скільки витратили українці на легальні азартні ігри у 2023 році?

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що минулого року громадяни України кількаразово збільшили обсяг витрат на легальні азартні ігри. За операціями загальний оборот сягнув 207 млрд гривень.

За словами голови комітету, 2023 рік став знаковим у питанні ефективності боротьби з таким явищем, як "міскодинг". Як випливає зі звіту, Національний банк застосував штрафні санкції сукупно на 486,4 млн гривень.

Також регулятор скасував ліцензії кільком банкам та анулював ліцензії низці небанківських фінустанов.

Нагадаємо, раніше у статті "РБК-Україна" заявили, що розвиток легального грального бізнесу може дати додатковий імпульс економіці України в тому числі в контексті відновлення спустошених війною регіонів.