"Абсолютний рекорд": ДПСУ затримала 40 порушників, які намагалися потрапити в Угорщину (відео)

Прикордонники повідомили, що в складі групи були чоловіки з 11 областей України. Організатори планували отримати від своїх клієнтів від $4500 до $8500.

Група із 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину на мікроавтобусах. Це рекордна за кількістю група порушників, затримана під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це 8 лютого повідомили в Державній прикордонній службі.

Повідомляють, що два мікроавтобуси зупинили прикордонники біля кордону. Водії перевозили 38 осіб.

"У її складі — чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення планували отримати від своїх клієнтів від $4500 до $8500", — ідеться в повідомленні.

Співробітники повідомили поліції також про перевізників. На затриманих складено адміністративні протоколи.

Нагадаємо, що в ДПСУ розповіли, як ухилянти перетинають кордон. За словами начальника групи інспекторів ДПСУ Дмитра Гатенюка, особи, які ухиляються від мобілізації, маскуються під диких тварин і плавають у холодних течіях, аби не потрапити до ЗСУ.

Також 6 лютого повідомлялося, що чоловік намагався перетнути кордон під сидінням автомобіля. За даними ДПСУ, чоловік заплатив 9 тисяч доларів за можливість виїхати до Румунії. Він сховався під заднім сидінням, прикрившись килимком, проте все одно був виявлений прикордонниками.