"За особисту мужність і героїзм": глава ГУР Кирило Буданов отримав звання Героя України
Разом із присвоєнням звання керівнику військової розвідки вручать і орден "Золота Зірка".
У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський присвоїв голові Головного управління розвідки Кирилу Буданову звання Героя України. Про це йдеться в указі президента №57/2024.
У документі йдеться, що нагороду Буданов отримав "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові"
Разом із присвоєнням звання голові ГУР вручать орден "Золота Зірка".
Також звання Героя України отримав і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Нагадаємо, що 30 січня Кирило Буданов сказав, що наступальна операція російських військ розпочалася в листопаді минулого року і триває вже 2,5 місяця. За його словами, наступ окупантів вичерпається повністю на початку весни. Результати таких дій окупантів не показують великих результатів, проте певні просування у них є.
29 січня в Головному управлінні розвідки заявили, що не мають інформації про те, що замість Валерія Залужного Генштаб очолить Кирило Буданов.