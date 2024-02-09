"За особисту мужність і героїзм": глава ГУР Кирило Буданов отримав звання Героя України

Разом із присвоєнням звання керівнику військової розвідки вручать і орден "Золота Зірка".

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський присвоїв голові Головного управління розвідки Кирилу Буданову звання Героя України. Про це йдеться в указі президента №57/2024.

У документі йдеться, що нагороду Буданов отримав "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові"

Разом із присвоєнням звання голові ГУР вручать орден "Золота Зірка".

Глава ГУР Кирило Буданов отримав звання Героя України

Також звання Героя України отримав і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, що 30 січня Кирило Буданов сказав, що наступальна операція російських військ розпочалася в листопаді минулого року і триває вже 2,5 місяця. За його словами, наступ окупантів вичерпається повністю на початку весни. Результати таких дій окупантів не показують великих результатів, проте певні просування у них є.

29 січня в Головному управлінні розвідки заявили, що не мають інформації про те, що замість Валерія Залужного Генштаб очолить Кирило Буданов.