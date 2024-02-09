З плакатами "поверніть Залужного": на Майдані у Києві зібралися кілька десятків людей (відео, фото)

За інформацією деяких ЗМІ, на "протест" вийшли близько 50-70 осіб. На момент написання новини в Офісі президента не відреагували на відповідну подію.

Ввечері 9 лютого на Майдані Незалежності у Києві зібралися кілька десятків людей, котрі протестують проти відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Відповідні відео поширили у Telegram "Главред" та Facebook "Українська правда".

На кадрах видно людей, котрі в руках тримають плакат із написом "Україна — це народ! #Поверніть Залужного".

За інформацією деяких ЗМІ, на Майдані перебували близько 50-70 людей.

На момент написання новини в Офісі президента не відреагували на відповідну подію.

Після 18:30 у соцмережах з'явилися повідомлення, що акція закінчилася, а протестувальники почали розходитися.

Відставка Залужного: що відомо

8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Залужного звільнили через необхідність діяти по-новому. Зокрема, це рішення було ухвалене через необхідність перегляду тактики дій, яка не повністю забезпечувала результати у 2023 році.

Нагадаємо, під час вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів, що очікує від нового головнокомандувача ЗСУ Сирського. Зокрема, він заявив про необхідність розроблення детального плану для ЗСУ на цей рік.

9 лютого президент України присвоїв колишньому головнокомандувачу Збройних Сил Валерію Залужному звання Героя України.