Чверть українських школярів хоче виїхати за кордон, — опитування
Більше половини старшокласників оптимістично дивляться в майбутнє і хочуть лишитися в Україні.
53% учнів після закінчення школи хочуть залишитися в Україні, чверть опитаних (26%) хочуть переїхати жити за кордон. Решта 20% "не визначилися". Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною агенцією Vox Populi на замовлення благодійного фонду savED у рамках проєкту Надання освітніх послуг в умовах війни в Україні за підтримки Програми U-LEAD з Європою.
Соціологи запитали дітей: "Як загалом ви налаштовані щодо майбутнього України?". Більшість старшокласників доволі оптимістичні, проте не на стільки, як їхні батьки та вчителі.
Отже, оптимістично дивляться в майбутнє 52% дітей. А 24% учнів та учениць мають песимістичні погляди на майбутнє України.
Психологи називають це "невпевненим оптимізмом", бо серед тих, хто дав таку відповідь, більше тих, хто сказав "скоріше оптимістично, ніж песимістично".
Для порівняння серед батьків оптимістів виявилося 70%, а серед вчителів — 83%.
У дослідженні взяли участь учні віком 14+ років, батьки, вчителі, представники адміністрації закладів освіти та органів місцевого самоврядування. Загалом було опитано 1397 учнів, 1288 батьків, 1141 педагога, 146 представників адміністрацій шкіл та 64 представники органів місцевого самоврядування в усіх областях України.
Нагадаємо, в аналітичному центрі міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal заявили, що чверть українців, які переїхали в Польщу цієї зими, — жителі західних областей. Найменше серед усіх, хто виїхав за кордон, киян і жителів окупованого Криму.
Також Фокус писав, чи планують українці в ЄС своє майбутнє життя в Україні. Опитування щоразу вказують на наміри повернутися додому. Проте експерти ставляться до цих заяв скептично.