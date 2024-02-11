"Порозгортали труни заради дров": ЗМІ показали наслідки "рекультивації" на старому цвинтарі (фото)

Найстаріший хрест цвинтаря практично знищено. Йому селяни навіть дали назву — "Лебідь".

У Вінницькій області на старому цвинтарі села Писарівка біля Шаргороду під виглядом "рекультивації" сплюндрували давні надгробки. Про це повідомила "Україна Інкогніта".

Місцеві мешканці показали світлини, на яких видно наслідки відповідних робіт. Одна з громадянок розповіла, що вирізали дрова, та ще й важкою технікою знищили дорогу.

"Трактор заїхав на цвинтар, порозгортав гроби які були на його шляху", — заявила одна з мешканок.

З її слів, можна побачити, що на землі валяється хрест, який свіжопофарбований. Могилу могли нещодавно відвідувати. Також розвалений найстаріший хрест цвинтаря.

Найстаріший хрест цвинтаря практично знищено. Йому селяни навіть дали назву — "Лебідь". Невідомо хто там похований, але на поминальні дні біля нього завше запалювали свічки. Виходячи із форми, як припускають фахівці, він цілком може датуватися кінцем XVIII, чи принаймні першою половиною ХІХ століття.

Небайдужі громадяни призупинили безлад. Згодом вони викликали поліцію, яка склала протокол.

Керівник робітників заявив, що всі дозволи на проведення робіт є, але показати папери не зміг. Місцеві розповіли, що частину деревини вивезли у невідомому напрямку. Щодо причетності цих дій місцевої влади наразі невідомо.

Нагадаємо, 28 січня стало відомо, що експедиція у Чернігівській області виявила кам’яницю XVIII століття, що могла бути однією зі структурних частин маєтку Кирила Розумовського, останнього гетьмана козацької України. Споруда функціонувала у єдиному садово-парковому комплексі, який пов’язують із родиною останнього гетьмана України.