Керівник МЗС Кулеба постраждав від нападу собаки і показав закривавлену ногу на фото

Очільник дипломатичного відомства повідомив, що йому надали допомогу в Олександрівській лікарні, а на зміні працювала інтернка з Індії, яка після повномасштабного вторгнення російських військ залишилася вчитися і працювати в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що з ним та його близькими відбулася неприємна пригода. Він постраждав від нападу собаки. У Instagram stories він повідомив подробиці.

Подія відбулася ввечері 11 лютого. Дипломат показав фото своєї закривавленої ноги зі слідами собачих укусів.

"Собак треба любити, але ж і тримати на повідках", – пояснив Кулеба.

Міністр додав, що на зміні працювала інтернка з Індії, яка після повномасштабного вторгнення російських військ залишилася вчитися і працювати в Україні. Він назвав це символічним знаком.

"Дякую лікарям в Олександрівській, що підрихтували", – повідомив він.

Фото: Instagram

Дмитро Кулеба та Марік

Керівник відомства є шанувальником собак. У квітні 2022 року Кулеба в Instagram показав цуценя, якого вдалося врятувати з Маріуполя. На той час місто блокували та обстрілювали російські загарбники. З’ясувалося, що господарі собаки, яка народила цуценят, зникли без вісти. Маріка, одного з них, Дмитро Кулеба вирішив взяти до себе.

"Війна — це страждання не лише людей, а й тварин. І людяність — це дбати і про перших, і про других. Беріть тварин, які залишилися самотніми", – розповідав головний дипломат країни.

Нагадаємо, 16 січня Кулеба пояснив, навіщо Путін у 2007 році прийшов на переговори з Меркель із собакою. З його слів, голова Кремля Володимир Путін у 2007 році прийшов на переговори з Ангелою Меркель, яка очолювала німецький уряд, із собакою, щоб продемонструвати грубий прояв сили. Російський президент знав про страх тодішньої канцлерки ФРН щодо цих тварин. Він навмисно пішов на такий вчинок.