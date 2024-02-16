Лише дві такі дитини в Україні: хірурги вкоротили немовляті аномально великий язик (фото)

У малюка виявили рідкісний синдром Беквіта — Відемана. Діти з таким захворюванням народжуються в середньому на кожні 20 000 малюків.

В Центрі дитячої медицини, лікарні "Охматдит" хірурги вкоротили немовляті язика, який був у 5 разів довший від нормального через рідкісний синдром. В Україні всього дві такі дитини. Про це повідомили на сторінці медзакладу в мережі.

Левчикові з Одеси 1 рік. Коли його батькам на 32 тижні вагітності лікар на УЗД повідомив, що їхній малюк показує язичка, то вони розчулилися. Вже на другому обстеженні лікарі повідомили, що у плода генетичний синдром, який впливає на його розвиток.

Малюк народився на 37 тижні вагою 4250 кг. Він мав висунутий язик, завеликий за розміром, що заважало йому повноцінно харчуватися.

Лев до операції

"Наш синочок народився з великим язичком, разів у 5-6 більшим від язичка звичайної дитини. Генетик підтвердив у сина рідкісний синдром Беквіта — Відемана. Нам сказали, що це перша дитина в Україні з такою проблемою. А в нашому пологовому — перша дитина за всю історію роботи. Уже пізніше ми дізналися, що в країні вже був малюк з таким діагнозом, так що ми другі", — розповіла мама Олена.

За статистикою, діти з синдром Беквіта — Відемана народжуються в середньому на кожні 20 000 малюків. Батькам порадили звернутися до закордонних фахівців, бо в Україні немає хірургів, які б мали досвід допомоги таким діткам. Батьки дізналися, що у Львові будуть лікарі зі США, тож вирішили записатися на консультацію до них.

Після консультації з американськими колегами щелепно-лицеві хірурги Центру прийняли рішення провести Левчику складну операцію.

Команда хірургів Центру виконала часткову резекцію язика за сучасною методикою замкової щілини "Key hole".

"Язичок Левчика треба було скласти так, щоб хлопчик міг повноцінно дихати, їсти, розмовляти. Консультувалися з американськими колегами, адже в них є досвід допомоги таким діткам, адже хотіли, щоб у нашого пацієнта все вийшло якнайкраще", — пояснила лікарка хлопчика, щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Після операції язичок хлопчика став майже нормального розміру. Попереду у дитини подальше лікування і реабілітація.

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