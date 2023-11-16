Після наркозу стало гірше: померла третя пацієнтка, яку прооперували в лікарні Дніпра, – ЗМІ

За життя жінки медики понад місяць боролися у лікарні імені Мечникова. Пізніше жінку транспортувала до рідного Харкова.

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У Харкові після хірургічної операції, проведеної в лікарні Руднєва в Дніпрі, померла пацієнтка. За життя жінки медики боролися понад місяць. Про це пише "Дніпро обласний".

"Померла ще одна пацієнтка, яку прооперували у лікарні Руднєва, 41-річна Каріна Кравчун. Її прооперували 8 серпня. Майже одразу після наркозу стан жінки погіршився", — йдеться в повідомленні.

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Скандал у лікарні Дніпра: діти після операцій опинялися в реанімації у важкому стані

За життя жінки медики понад місяць боролися у лікарні імені Мечникова. Пізніше жінку транспортувала до рідного Харкова.

"Але пацієнтка згасала на очах рідних, друзів та колег. На жаль, серце жінки зупинилося через поліорганну недостатність. Відновити роботу її органів лікарям так і не вдалося", — пише "Дніпро обласний".

Зазначається, що це вже третя смерть після операції, проведеної у лікарні імені Руднєва. Жінка працювала медсестрою у хірургічному відділенні Харківської міської лікарні швидкої допомоги. У неї залишився неповнолітній син, чоловік та батьки з інвалідністю.

Розслідування щодо закупівлі неякісних препаратів у лікарні Руднєва триває.

Скандал у лікарні імені Руднєва в Дніпрі

У Дніпрі після проведених хірургічних втручань в лікарні імені Руднєва пацієнти опинялися в реанімації у важкому стані. Про це повідомила прокуратура Дніпропетровської області.

За інформацією відомства, прооперовано 4 дорослих та 5 дітей віком від 3 до 17 років. У післяопераційний період у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття, що загрожувало їхньому життю.

Як повідомив "9 канал", встановлено, що виною всьому препарат "Пропофол", який використовують анестезіологи. Причиною могло стати порушення умов зберігання препарату.

Держлікслужба заборонила використовувати препарати, які, ймовірно, призвели до побічних дій у клінічній лікарні імені руднєва в Дніпрі. Після них померла дитина і чоловік.

Також повідомлялося, що 12 серпня в Дніпрі в лікарні помер 11-річний хлопчик, якому зробили операцію і ввели неякісний препарат.