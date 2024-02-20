На кордоні з Польщею протестувальники почали жорсткіше блокувати рух транспорту, — ДПСУ

Прикордонна служба повідомила, що на пункті пропуску "Медика-Шегині" польські фермери повністю заблокували рух вантажівок. Термін завершення такого блокування невідомий.

З 20 лютого польські фермери починають жорсткіше обмежувати рух транспортних засобів на кордоні з Україною. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Повідомляється, що на пункті пропуску "Медика-Шегині" польські фермери повністю заблокували рух вантажівок. Термін завершення такого блокування невідомий.

Крім того, як ідеться у звіті, біля пункту пропуску "Долгобичів-Угринів" протестувальники планують перекрити рух для всіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

У ДПСУ заявили, що на пункті пропуску "Зосін-Устилуг" із 13:00 до 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних і легкових транспортних засобів в обох напрямках. Обіцяють пропускати тільки вантажівки з гуманітарною допомогою.

Також прикордонники зазначили, що на пункті пропуску "Корчова-Краковець" до 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд із Польщі, окрім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

Крім того, як повідомляється, на пункті пропуску "Гребене-Рава-Руська" протестувальники з 13:00 сьогодні повністю заблокували рух в обох напрямках усіх категорій транспортних засобів, окрім тих, що везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

Також у ДПСУ повідомили, що на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обох напрямках до 19:00.

Раніше повідомлялося, що польські фермери атакували вагон з українським зерном. За інформацією журналістів, на місце інциденту прибула поліція, після чого польські фермери розблокували залізничні колії.

Також нагадаємо, що в Польщі розкритикували ЄС за недостатню військову допомогу Україні. За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, є країни, які продовжують блокувати створення спеціальної лінії фінансування для оборони України в Європейському фонді миру, а інших джерел у союзників для постачання боєприпасів немає.