"Чергова політична провокація": висипане поляками зерно прямувало до Німеччини, — Укрзалізниця

Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі "акції" – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у розбраті цивілізованих країн, заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У вівторок, 20 лютого, на вантажній станції "Медика" польські протестувальники висипали зерно з двох українських вагонів. Цей вантаж прямує до Німеччини транзитом через Польщу, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща та лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни. Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі", — заявили у відомстві.

В українському державному підприємстві обурені діями польських протестувальників.

"Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів", — додали в "Укрзалізниці".

За останніми даними, на станції "Медика" перебуває 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між двома народами. Поляки висипали 4 тонни зерна поки вантажний потяг чекав перевантаження на вузьку колію.

"Два роки українські фермери збирають зерно в бронежилетах, під ракетними атаками та попри мінну небезпеку. Українська армія буквально пробила коридор для цього зерна через Чорне море, в світі його вже назвали Українським коридором. Саме через Чорне море йде до 90% нашого експорту. Бо це – питання нашого виживання. І виживання світу, який залежить від українського зерна, особливо в країнах Африки та Азії", — сказав Кубраков.

І додав, що від зіпсованого зерна не виграє ніхто, а такі "акції" – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у розбраті цивілізованих країн.

За його словами, про втручання у роботу залізниці були поінформовані польська поліція, Польська державна залізниця, а також посол України в Польщі Василь Зварич.

Своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, коментуючи ситуацію з розсипаним збіжжям заявив про рішуче засудження такої форми протесту польських аграріїв

"Кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагону, йшла в Німеччину. В Польщу кукурудза з України не експортується. Перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятно і суперечить спільним українсько-польським цілям", — наголосив Сольський.

Нагадаємо, з 20 лютого польські фермери вирішили повністю заблокувати кордон з Україною. У відповідь українські перевізники перекрили три пункти пропуску: "Рава-Руська", "Краковець" і "Шегині". Акція триватиме щонайменше до 15 березня.

19 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що те, що відбувається на кордоні України та Польщі, не можна вважати чимось буденним. За його словами, ці події показали "ерозію солідарності", тому потрібні спільні раціональні рішення польської влади та Євросоюзу, щоб вийти зі становища.