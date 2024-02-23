Злочинців мають покарати: польські фермери знову пошкодили український зерновоз (фото)

Невідомі зіпсували українську агропродукцію, яка прямувала до Німеччини. Очільник міністерства інфраструктури України Олександр Кубраков закликав знайти і покарати винних.

Близько 9 години ранку п'ятниці, 23 лютого, на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі пошкодили люки в українських зерновозах, які везли ріпак. Вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

В "Укрзалізниці" інцидент назвали черговим незаконним втручанням в роботу залізничного транспорту.

"Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини. Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі. Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі", — заявили в компанії.

Очільник міністерства інфраструктури Олександр Кубраков закликав знайти і покарати винуватців.

"Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити", — заявив Кубраков.

Нагадаємо, 20 лютого, на вантажній станції "Медика" польські протестувальники висипали кукурудзу з двох українських вагонів, які прямували до Німеччини транзитом через Польщу. Розсипане українське зерно міністр інфраструктури Укранїи назвав черговою політичною провокацією, яка спрямована на розкол між двома народами.

На блокаду поляками кордону з Україною відреагував президент Володимир Зеленський. Він запропонував президенту Польщі Анджею Дуді і прем'єр-міністру Дональду Туску приїхати на кордон для врегулювання ситуації.

В адміністрації Дуди ідею Зеленського зустрітися підтримали, але вважають, що зустріч краще провести в іншому місці, а не на кордоні. Безпечніше зустрітися у Варшаві, Жешуві чи Любліні.