Зустріч на кордоні: у Дуди відреагували на пропозицію Зеленського, подробиці

Держсекретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера зазначив, що конфлікт стосовно зерна випливає з того, що в Україні різні стандарти сільськогосподарського виробництва, а в Європейському Союзі — зовсім інші.

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Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею президента України Володимира Зеленського провести зустріч урядів Польщі та України на кордоні між країнами. Про це повідомив держсекретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера в ефірі TVN24.

Посадовець наголосив на тому, що керівник польської держави не проти діалогу. Однак, на думку польської влади, зустріч краще провести в іншому місці, а не на кордоні. Мовляв, безпечніше зустрітися у Варшаві, Жешуві чи Любліні.

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"Пан Президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні", – заявив він.

Анджей Дера зазначив, що увесь цей конфлікт виходить з того, що в Україні дотримуються певних стандартів сільськогосподарського виробництва, а в Європейському Союзі функціонують зовсім інші. Він пояснив, що ціна на цю продукцію в Україні інша, і тому польські фермери сьогодні борються за своє виживання та існування.

На його думку, немає іншого шляху, окрім розмов, пошуку діалогу та рішень щодо Європейського Союзу. Дера заявив, що фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством Євросоюзу.

"Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і, головне, з представниками ЄС, – додав представник польського президента.

Зустріч Зеленського й Дуди на кордоні: що відомо

Володимир Зеленський 21 лютого заявив, що готовий незаплановано зустрітися на найвищому рівні, аби врегулювати ситуацію, що склалася на українсько-польському кордоні. Він запропонував лідеру Польщі Анджею Дуді і прем'єр-міністру Дональду Туску приїхати на кордон для врегулювання ситуації щодо протестів.

З його слів, наразі команди та дипломати працюють, а формат визначається. Інших деталей та конкретики речник президента не зміг надати.

Нагадаємо, 20 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна не закривала кордони від українського зерна. Він повідомив про те, що з протестувальниками ведуть переговори. Він підкреслив, що фермери "бояться за своє існування".