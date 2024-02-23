Дорогоцінна контрабанда: з України намагалися вивезти колекцію монет та "Кобзар" 1942 року (фото)

40-річний громадянин України, як зазначають прикордонники, намагався заховати цінності у вантажно-пасажирському мікроавтобусі "Мерседес". П'ять монет з колекції виготовлені у період з 1763 по 1879 рік.

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією прикордонники запобігли вивезенню з території України колекції старовинних монет, а також збірки "Кобзар" 1942 року видання. У Facebook Чернівецький прикордонний загін повідомив подробиці.

Колекцію старовинних монет та книгу зафіксували в пункті пропуску "Порубне". Він розташований на кордоні українсько-румунському кордоні.

Охоронці кордону в одній з коробок виявили речі, що можливо становлять культурну цінність. Під час оформлення вантажно-пасажирського мікроавтобуса "Мерседес" зафіксували відповідні артефакти.

Цінності намагався вивезти 40-річний громадянин України. П’ять монет з даної колекції виготовлені у період з 1763 по 1879 рік.

У повідомленні вказано, що виявлені предмети старовини, які можуть становити історичну та культурну цінність. Для проведення експертизи їх вилучили.

Нагадаємо, у серпні 2023 року на кордоні з Угорщиною у львів'янина вилучили 20 картин, придбаних на аукціоні в Італії. Картини були написані українськими живописцями минулого століття. Пенсіонер при перетині кордону вирішив їх не декларувати. Він пояснював прикордонникам, що не переміщує через кордон товари, які підлягають оподаткуванню та декларуванню. Результати аналізу показали, що потрібна відповідна перевірка та дослідження полотен.

На Київщині у червні 2021 року СБУ припинила продаж унікальних цінностей часів Київської Русі. Контрабандисти намагалися вивезти з України стародавню зброю, прикраси і монети, вважає слідство. Походження об'єктів вже підтвердила експертиза.