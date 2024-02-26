Зеленський очікує на термінову відповідь Польщі щодо пропозиції зі врегулювання ситуації на кордоні

Як уточнила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, Україна погоджується на продовження моніторингу постачання трьох товарів — яєць, цукру та курятини, але не планує розширювати цей перелік.

Україна передала Європейській комісії пропозиції щодо вирішення проблем на польсько-українському кордоні. Відповідь потрібна терміново. Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає кореспондент "РБК-Україна".

"Пропозиції були передані Єврокомісії, були озвучені колегам із Польщі. Зараз треба робити все, щоб ситуація була вирішена", — сказав Зеленський.

Зокрема, очільник країни подякував аграріям і бізнесу за розуміння ситуації та гідну поведінку на кордоні.

Як уточнила журналістам перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, Україна погоджується на продовження моніторингу постачання трьох товарів — яєць, цукру та курятини, але не планує розширювати перелік товарів для моніторингу відповідно до пропозиції Польщі.

"Ми не погоджуємося на розширення списку", — заявила Свириденко.

Також вона зазначила, що Зеленський наказав терміново вирішити питання на кордоні, тому Україна очікує на найшвидшу відповідь від Польщі.

"Ми чекаємо на відповідь від Польщі, і на 28 березня ми чекати не будемо", — додала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на кордоні з Польщею, сказав, що Україна зробить кроки для захисту нашого бізнесу в разі, якщо домовитися з польською стороною щодо експорту й транзиту продукції не вдасться.