Хапали і обшукували: у Польщі затримали українського журналіста, який знімав на кордоні

Знімальну групу доправили до комендатури, де обшукували їхнє авто, забрали всі картки пам’яті з камер, усі телефони і документи.

В Польщі правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону українського журналіста Михайла Ткача разом із оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією і Білоруссю. Про це повідомляє "Україська правда".

"Біля кордону Польщі із Білоруссю до нас під’їхали польські поліцейські і показали значок. Ми показали наші документи і посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати", — розповів Ткач.

Він додав, що далі їх доправили до комендатури, де приблизно 10 людей обшукували авто журналістів, викидали речі на капот. Також правоохоронці забрали всі картки пам’яті з камер, усі телефони і документи.

"На допиті в комендатурі я повідомив, що ми журналісти, і сказав, що ми знімаємо як Польща торгує з Росією через Білорусь і як Польща торгує з Білоруссю, як сільськогосподарська продукція йде з Росії і Білорусі в Польщу. Відзняті матеріали поляки частково видалили". — розповів журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

Нагадаємо, що 19 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність зупинити постачання української продукції в Європу. За його словами, Брюссель встановив правила для європейських фермерів, які роблять для них виробництво все дорожчим.