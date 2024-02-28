До кого українці ставляться найкраще, а яких іноземних політиків не люблять: результат опитування

Абсолютна більшість опитаних висловили негативне ставлення до Володимира Путіна, а позитивне — до американського лідера Джо Байдена.

Жителі України найкраще ставляться до президента США Джо Байдена і президента Польщі Анджея Дуди. Про це повідомляється за даними опитування Центру Разумкова.

Більшість учасників опитування виявили сприятливе ставлення до президента Франції Емманюеля Макрона (62%), голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (60%), прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака (56%), канцлера Німеччини Олафа Шольца (55%) і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо (50%).

Також чимала частина опитаних висловили позитивне ставлення до президента Молдови Маї Санду (49%), прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска (47%) і прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні (39%).

Абсолютна більшість опитаних висловили негативне ставлення до Володимира Путіна (96%), Олександра Лукашенка (92%), прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана (69%) і глави Китаю Сі Цзіньпіна (64%).

Крім того, відсоток людей, які висловлюють негативне ставлення до президента Туреччини Реджепа Ердогана (42%), перевищує відсоток тих, хто ставиться до нього позитивно (38%). Те ж саме спостерігається щодо прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, де відсоток негативно налаштованих до нього (29,5%) перевищує відсоток позитивних оцінок (14%).

До кого найкраще ставляться українці

Нагадаємо, що у своєму новому рейтингу Фокус вирішив дослідити, кого із зарубіжних політичних лідерів можна вважати найбільш прихильними до України, її друзів. Свою оцінку дали 18 провідних українських громадських організацій і політологів.