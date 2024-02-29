Бабуся-мільйонерка і авто за $300: нардепи показали декларації за 2022 рік (відео)

Українські нардепи мають багатих тещ, які пускають їх пожити у київських квартирах. Тим часом батьки політиків — талановиті бізнесмени, які продають черешню і купують нерухомість.

Народні депутати подали електронні декларації за 2022 рік і "забули" вказати в них квартири в елітних житлових комплексах. При цьому політики запевняють, що дуже вигідно купують автомобілі і отримують подарунки від 80-річних бабусь. Майно народних обранців розшукали розслідувачі проєкту Bihus.info, а результати опублікували на Youtube-каналі.

Журналісти звернули увагу на електронні декларації п'ятьох народних обранців: двох — з забороненої партії ОПЗЖ і трьох — від партії "Слуга народу". Фігуранти розслідування від ОПЗЖ — Ігор Кісільов та Олександр Качний. Від партії "Слуга народу" — Богдан Торохтій, Володимир Крейденко та Олег Тарасов.

Майно нардепів — деталі

Розслідувачі зауважили, що Ігор Кісільов володіє квартирою у елітному житловому кварталі "Даймонд Хілл". На відео можна побачити помешкання без меблів та з меблями, щоб можна було оцінити орієнтовну вартість майна.

Майно нардепів - квартира без меблів Фото: Скриншот Майно нардепів - квартира з меблями Фото: Скриншот

При цьому квартира не фігурує у декларації політика, натомість записана на його матір-пенсіонерку, стверджують розслідувачі.

Майно нардепів - теща, яка володіє квартирою Фото: Скриншот

У декларації нардепа Торохтія привернуло увагу дорогоцінний автомобіль Mersedes, який дістався політику начебто за 10 тис. грн.

Майно нардепів - автомобіль Фото: Скриншот

Інший народний обранець, Крейденко, приховує квартиру у Києві, хоч вона фігурує на світлинах, які розмішує у соцмережі його дружина. Журналісти зауважили, що політик згідно з офіційними доходами не міг стати власником елітного майна. Тому припустили, що гроші він начебто отримав від "батька, який наторгував на черешні".

Майно нардепів - неофіційна квартира Фото: Скриншот

На відео також показали помешкання 80-річної бабусі, яка фінансово підтримує нардепа Качного. Жінка подарувала йому 6 млн грн, пояснили журналісти. Втім, вона мешкає у старій п'ятиповерхівці, тому виникає питання, звідки у неї взялась така сума.

Майно нардепів - будинок, де живе теща-мільйонерка Фото: Скриншот

В підсумку розслідувачі Bihus.info зауважили, що народні депутати мають на диво щедрих та багатих родичів, які купують їм дорогоцінні речі і нічого не просять навзамін. Крім того, після появи у Верховній Раді у дружин, матерів та батьків з'являються дивовижні здібності вести бізнес, завдяки чому сім'я отримує можливість купувати елітні квартири та автомобілі.

Зазначимо, у грудні 2023 року НАЗК відкрило електронні декларації народних депутатів та інших державних службовців. Декларації стали доступними для громадськості, оскільки Європейський Союз вимагав від України продовжувати заходи з боротьби з корупцією.

Нагадуємо, 19 лютого народний депутат та очільник комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев заявив, що в Україні, попри війну, зросла кількість мільйонерів. Тим часом у Міністерстві фінансів пояснили, що планують дещо змінити у процедурі сплати податків: хочуть, щоб українці більше уваги звертали на це питання.