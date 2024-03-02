Удар по багатоповерхівці в Одесі: з-під завалів дістали загиблу трирічну дитину (фото)

В результаті удару "Шахеда" обвалилась частина підʼїзду девʼятиповерхівці. Під завалами може перебувати до 12 осіб.

В ніч проти 2 березня російські окупанти запустили по Україні 17 дронів-камікадзе "Шахед", з яких збили 14 одиниць. Один з дронів влучив в житловий будинок. З-під завалів дістали тіла трьох людей, серед яких дві дитини. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, на місці працюють всі аварійні служби і рятувальники. Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких молода людина, трирічна дитина і дитина трьох-пʼяти років. Як повідомляє місцеве видання "Думська", під завалами ще може перебувати 12 осіб, з яких четверо дітей. Звʼязку із ними немає. Окрім загиблих відомо про вісім постраждалих. Троє людей у тяжкому стані.

Наразі пошукові роботи продовжуються, інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України. За даними слідства, безпілотник влучив у девʼятиповерхівку в одному зі спальних районів Одеси. Частина підʼїзду зруйнована. На місці події працюють прокурори і правоохоронці задля документування наслідок атаки ЗС РФ.

Нагадаємо, 2 березня у ЗСУ назвали кількість збитих "Шахедів" після обстрілу Одеси і Харкова.

В Харкові дрон-камікадзе також влучив по місту. В результаті спалахнула пожежа.