В Україну йде різке похолодання: очікується невеликий мороз та мокрий сніг (карта)

5 березня у деяких регіонах очікується до +16 градусів. Однак, як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, вже цього тижня температура знизиться, і потепління прийде "не скоро".

В Україні цього тижня помітно похолодає. Про це 4 березня попередила у соцмережах синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 5 березня

5 березня очікується максимальна температура повітря в межах від +6 до +12 градусів. У західних регіонах та Криму буде дещо тепліше — від +10 до +16.

"Опадів у середу не передбачається, хіба на крайньому заході пройде місцями дощ", — зазначила Діденко.

Якою буде погода у Києві?

У столиці 5 березня очікується до +9 градусів, опадів не передбачається. Однак вже наступного дня має різко похолодати.

"Не застудіться, одягайтеся тепліше, не рухайте поки що квіти з підвіконь, не поспішайте, все буде вчасно", — порадила синоптикиня.

Коли буде похолодання?

Зниження температури в Україні очікується з 6 березня. Вдень обіцяють не вище +1…+6 градусів. Вночі буде невеликий мороз.

Тепліше буде лише в південних областях та на Закарпатті. У західних регіонах пройде подекуди мокрий сніг.

"Потепління прийде не скоро, хіба сонячні дні зможуть трохи давати потиличників градусам і підганяти їх нагору. Але все ж ще раз попереджаю — тиждень (окрім завтрашнього дня) буде холодним, зі свіжим повітрям і веселим березневим сонечком", — додала Діденко.

Карта, опублікована синоптикинею Фото: Telegram/Наталка Діденко

Нагадаємо, Фокус розібрався, чи вважається нині 8 березня державним святом в Україні та чи буде вихідний у цей день.

У Міненергетики розвіяли міф про підготовку до підвищення тарифу за світло.