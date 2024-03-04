В Україну йде різке похолодання: очікується невеликий мороз та мокрий сніг (карта)
5 березня у деяких регіонах очікується до +16 градусів. Однак, як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, вже цього тижня температура знизиться, і потепління прийде "не скоро".
В Україні цього тижня помітно похолодає. Про це 4 березня попередила у соцмережах синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 5 березня
5 березня очікується максимальна температура повітря в межах від +6 до +12 градусів. У західних регіонах та Криму буде дещо тепліше — від +10 до +16.
"Опадів у середу не передбачається, хіба на крайньому заході пройде місцями дощ", — зазначила Діденко.
Якою буде погода у Києві?
У столиці 5 березня очікується до +9 градусів, опадів не передбачається. Однак вже наступного дня має різко похолодати.
"Не застудіться, одягайтеся тепліше, не рухайте поки що квіти з підвіконь, не поспішайте, все буде вчасно", — порадила синоптикиня.
Коли буде похолодання?
Зниження температури в Україні очікується з 6 березня. Вдень обіцяють не вище +1…+6 градусів. Вночі буде невеликий мороз.
Тепліше буде лише в південних областях та на Закарпатті. У західних регіонах пройде подекуди мокрий сніг.
"Потепління прийде не скоро, хіба сонячні дні зможуть трохи давати потиличників градусам і підганяти їх нагору. Але все ж ще раз попереджаю — тиждень (окрім завтрашнього дня) буде холодним, зі свіжим повітрям і веселим березневим сонечком", — додала Діденко.
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