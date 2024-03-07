Уперше з початку війни: у Києві відновить роботу ще одна станція метро, деталі

За даними Київської міської державної адміністрації, відкриття дверей станції на "червоній" гілці відбудеться вже 8 березня. Понад два роки вона не використовувалася за призначенням.

У Києві вперше з початку повномасштабної війни розпочне роботу ще одна станція метрополітену. Понад два роки вона була закрита. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації 7 березня.

Відкриє свої двері для пасажирів станція метро "Дніпро". Відбудеться це вже в п'ятницю, 8 березня. Графік роботи буде з 05:41 до 22:36.

"Звертаємо увагу, що станція метро "Дніпро" — наземна, тож під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки", — ідеться в повідомленні.

У Києві вперше з початку війни відкриють ще одну станцію метро Фото: Скриншот

Окремо в Київській міській державній адміністрації додали, що ця станція залишалася закритою для перевезень пасажирів від початку повномасштабного вторгнення, як це було і з деякими іншими на початку вторгнення.

На сторінці комунального підприємства "Київський метрополітен" у соціальній мережі Facebook також підтвердили інформацію про відкриття однієї зі станцій.

Варто зазначити, що кілька днів тому в мережі з'явилася інформація про те, що одна зі станцій київського метро почала протікати. Йдеться про "Видубичі". Жителі Києва поділилися в мережі кадрами, як зі стелі на "зеленій" гілці метро тече вода. У комунальному підприємстві заявили, що попередньо сталася аварія водопроводу.

"Нам відомо про проблему потрапляння води на станцію метро "Видубичі". На цю тему вже проведено нараду з профільними фахівцями", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року в Києві з міркувань безпеки зупинили рух поїздів у метро між станціями "Теремки" і "Деміївська" на півроку. Причиною стала розгерметизація тунелю і подальше підтоплення станцій.