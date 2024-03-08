Від морозів до +16: прогноз погоди на вихідні 9-10 березня (відео, фото)

Синоптики попереджали раніше, що на Україну насувається антициклон Jasper. Тож потепління варто очікувати після 16 березня.

У наступні дві доби переважно без опадів, лише в Криму очікується місцями невеликий дощ, а у західних областях уночі та вранці місцями туман. Такий прогноз на суботу і неділю надав Український гідрометеорологічний центр.

9 березня

У суботу буде переважно без опадів, уночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні — до 10°. На Закарпатті та узбережжі морів від 2° тепла до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини — до 10° тепла; у Карпатах уночі — 5-10° морозу, вдень — близько 0°. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

У Києві 9 березня без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с, температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

Карта погоди на 9 березня Фото: Укргідрометцентр

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 9 березня найвища температура вдень була 17,3° у 1920 році, найнижча вночі -20,0° у 1915 році.

10 березня

У неділю збережеться суха погода, вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі очікується 1-6° морозу, у Карпатах, східних і північно-східних областях — до 9° морозу. На сході та північному сході температура становитиме близько 0°, у західних областях — 1-6° тепла; вдень — 4-9° тепла, у західних і південно-західних областях — 7-12°, на Закарпатті — до 16° тепла.

Карта погоди на 10 березня Фото: Укргідрометцентр

У Києві 10 березня без опадів. Вітер південно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Вночі очікується 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

Ситуація у Карпатах

Нагадаємо, що у Карпатах в четвер, 7 березня, гори замело снігом. Перемети місцями становлять 40-50 сантиметрів. Синоптики попереджали, що сніголавинна небезпека (3-й рівень) очікувалася 7-8 березня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Фото: Укргідрометцентр

Паводковий стан

Метеорологи попереджають про небезпечні гідрологічні явища по Київщині:

7-12 березня — на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) рівні води утримуватимуться на максимальних відмітках весняного водопілля зі збереженням води на заплаві у Київській області (І рівень небезпеки жовтий);

7-12 березня внаслідок скидів води з Київського водосховища та у зв'язку з проходженням весняного водопілля на Дніпрі у Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки жовтий).

Фото: Укргідрометцентр

Крім того, внаслідок підвищення та утримання високих рівнів води в Україні паводкова ситуація така:

на Десні та її притоці річці Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області (І рівень небезпеки жовтий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки помаранчевий);

внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження ріки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки коричневий).

Фото: Укргідрометцентр

Народний прогноз

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує для українців суху погоду з підвищеним атмосферним тиском. А от на наступному тижні вона обіцяє побільше опадів, а оскільки температура повітря залишатиметься переважно низькою, то й дощ переходитиме подекуди в мокрий сніг.

"Рання весна не одразу віддає усе, чого ми так нетерпляче чекали цілу зиму, як цілу вічність — бо сонце, справжнє тепло, зелене квітуче море природи навкруги не в один момент розкриваються", — уточнює синоптикиня.

Раніше повідомлялося, що на Україну насувається антициклон Jasper. Тож потепління варто очікувати після 16 березня.

Фокус писав, що, за даними синоптикині Наталки Діденко, "холод ще не відступає", тож, температура повітря 8 березня і наступними днями може бути морозною.