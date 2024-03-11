Золоті зливки та старовинні монети: чоловік намагався відправити в США культурні цінності

За інформацією слідства, підозрюваний намагався переслати культурні й історичні цінності звичайною поштою.

Київська обласна прокуратура 11 березня повідомила мешканцю Київської області про підозру в закінченому замаху на контрабанду культурних та історичних цінностей. Про це пресслужба прокуратури пише в офіційному телеграм-каналі.

За даними слідства, підозрюваний під виглядом декоративних сувенірів намагався відправити в США культурні цінності.

"Він ретельно замаскував від митних органів шість старовинних монет арабського Халіфату, викарбуваних у VIII-X століттях, і вісім платіжних зливків, що використовувалися на території України в період VIII-XII століть", — уточнює прокуратура.

Згідно з висновками експертизи, монети й зливки мають історичне, етнографічне, художнє та наукове значення.

Чоловіка затримали під час відправлення міжнародної посилки. Фігуранту повідомлено про підозру в замаху на контрабанду культурних та історичних цінностей за ст. 15, ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, влітку 2023 року прикордонники запобігли контрабанді колекції старовинних монет.

Раніше прикордонники спільно з митниками завадили вивозу до Польщі колекції монет і банкнот.

Нагадаємо, Фокус писав, що колекцію скам'янілостей, вік яких сягає 407 мільйонів років і які містять відбитки давніх вимерлих риб, конфіскували українські митники в Києві.

На Київщині в червні 2021 року СБУ припинила продаж унікальних цінностей часів Київської Русі. Контрабандисти намагалися вивезти з України стародавню зброю, прикраси та монети, вважає слідство. Походження об'єктів уже підтвердила експертиза.