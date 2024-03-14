У межах Києва рівень води в Дніпрі піднявся майже на 45 см: у чому причина (фото)

Як повідомляє КМВА, повінь столиці загрози не становить, аварійних підтоплень по місту не зафіксовано, а до критичного рівня води ще понад 1,3 м.

За останні п'ять днів рівень Дніпра в межах столиці зріс на 45 сантиметрів, зокрема за останню добу — на 29 см. Про це повідомила 14 березня Київська міська військова адміністрація (КМВА) в офіційному телеграм-каналі.

"Підйом відбувається внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняної повені. Через це спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Рівень небезпеки гідрологічних явищ I (жовтий)", — йдеться у повідомленні.

В інформації наголошується, що наразі повінь Києву загрози не несе. Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об'єкти та житлові масиви міста поза небезпекою. До критичного рівня води ще понад 1,3 м. Моніторинг повені триває.

Фото: пресслужба КМДА Фото: пресслужба КМДА

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні

Дані наводяться, виходячи з інформації Укргідрометцентру.

Фото: Укргідрометцентр

14-15 березня внаслідок підвищення та утримання високих рівнів води:

на Десні та її притоці річці Снов продовжуватиметься затоплення заплавних територій і доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами в Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області (І рівень небезпеки — жовтий);

на Верхньому Дніпрі (у межах країни) спостерігатиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення низки прирічкових сіл водами Сожа (за даними ДСНС) і Дніпра в Чернігівському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Крім того, 14-15 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, на Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав і знижених прирічкових територій (І рівень небезпеки — жовтий).

14-18 березня, у зв'язку з пропуском весняної повені каскадом дніпровських водосховищ і скидів води з Канівського водосховища:

у верхній частині Кременчуцького водосховища спостерігатимуться коливання рівнів води з можливим затопленням заплав і частковим затопленням понижених ділянок (І рівень небезпеки — жовтий);

унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки — коричневий).

У суботу, 16 березня, в Україні потеплішає. Однак народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що тепло може не поширитися на Вінниччину та Одещину. У неділю, 17 березня, погода потеплішає уже в більшості регіонів. Однак на заході має навпаки похолодати. У регіонах цієї частини України пройдуть дощі.