Українська порноакторка влаштувала фотосесію з бійцями, які втратили кінцівки (відео)

Фотосесія була організована для того, щоб створити календар, кошти від продажів якого будуть передані на реабілітацію та протезування українських захисників.

Українська порноакторка Джозефіна Джексон влаштувала благодійну фотосесію для календаря з хлопцями, які втратили кінцівки. Про це вона повідомила у своєму Інстаграм.

"Ця фотосесія була організована для того, щоб створити календар, кошти від продажів якого будуть передані для реабілітації та протезування нашим Героям", — написала вона.

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Дівчина додала, що для фотосесії бійців для локації обрали театр, а для образу — костюми, аби додати їм впевненості і відчуття самодостатності.

"Ми всі вже бачили наших хлопців у військовій формі, або ж у центрах реабілітації, що є дуже заїждженою і не цікавою темою, тому більшість з вас просто оминає це стороною. А таке перевтілення відкриває іх з зовсім іншоі сторони — вишукані, елегантні, красиві джентельмени. Це дає ім більше впевненості у собі і відчуття самодостатності. Саме такі емоції ми повинні дарувати їм , а не жаль і сльози", — зазначила порноакторка.

Довідка: Юлія Сенюк із Львівської області, відома як актриса фільмів для дорослих під псевдонімом Джозефіна Джексон, збирає кошти на протезування та відновлення наших військових. Вона також займається реабілітацією поранених бійців.

Нагадаємо, що у РФ порноактрису Сашу Грей вбрали снігуроньку, а потім замінили на українську модель. У місцевій адміністрації заявили, що обличчя порноактриси поставили "помилково". Місцеві жителі почали скаржитися, а тому дошку з обличчям Грей замінили.