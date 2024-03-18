Звинувачують у відмиванні коштів: у Сербії повторно розглядають справу ексгенерала СБУ Наумова

Захист ексгенерала заявляє, що в справі відсутній склад злочину щодо відмивання коштів. Прокуратура водночас надала докази про фальсифікацію родичами Наумова документа про те, що кошти, із якими його затримали, нібито він позичив.

У Сербії Вищий суд у місті Ніш 18 березня почав повторний розгляд справи про відмивання грошей ексгенералом Служби безпеки України Андрієм Наумовим. Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

На підготовчому засіданні були узгоджені деталі подальшого перебігу судового процесу. Захист стверджує, що в цій справі відсутній склад кримінального правопорушення — відмивання грошей, але може йтися про "валютний злочин". Тоді, на думку захисників Наумова, він може бути притягнутий до відповідальності "за проступок, а не за кримінальним законодавством".

Сторона обвинувачення на підготовчому засіданні, зі свого боку, надала нові докази. Ідеться про те, що документ, який підтверджує, що майже 530 тисяч євро, які були знайдені під час обшуку автомобіля Андрія Наумова, його батько Олег позичив у бізнес-партнера Вадима Фрідмана, був сфальсифікований.

Сам Наумов не визнав себе винним у відмиванні грошей, але підтвердив, що під час затримання його на кордоні між Сербією та Північною Македонією в червні 2022 року в нього була при собі більша сума грошей, ніж дозволено.

Нове слухання призначено на 19 квітня.

Справа генерала Наумова: що відомо

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов працював 12 років у Генпрокуратурі України. Потім працював керівником Держагентства України з управління зоною відчуження. Далі його призначили головою Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. 2020 року Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала. Але в березні 2022 року президент позбавив його цього звання.

Наумов покинув територію України 23 лютого 2022 року за день до початку повномасштабного вторгнення Росії. Передбачається, що він міг передати росіянам інформацію щодо системи безпеки навколо Чорнобиля. В СБУ заявили, що колишній генерал, якого позбавив звання президент Володимир Зеленський, здійснив державну зраду. Примітно, що Наумова було звільнено зі Служби безпеки України ще влітку 2021 року.

У жовтні 2022 року Україна звернулася до Сербії щодо екстрадиції ексгенерала та високопосадовця СБУ Андрія Наумова, який був заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей.

6 квітня 2023 року Наумов із батьком з’явивилися в сербському суді. Батько ексвисокопосадовця назвав гроші, з якими затримали його сина, своїми. 608 тисяч євро та 125 тисяч доларів він нібито позичив на відкриття телеканалу, а потім вирішив на них придбати будинок у Туреччині.

У вересні 2023 року суд у Ніші на Півдні Сербії засудив ексгенерала СБУ Андрія Наумова до одного року вʼязниці за звинуваченням у відмиванні грошей. Але в лютому Апеляційний суд скасував вирок першої інстанції та повернув справу для ухвалення нового рішення.