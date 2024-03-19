До +15 градусів, а перед тим сніг і ожеледиця: синоптикиня розповіла, коли прийде весна

Перша половина тижня має позначитись дощами, а подекуди й снігом з заморозками. Однак вже до вихідних в Україні потеплішає, і дні проходитимуть без опадів.

Найближчими днями в Україні очікуються дощі та навіть сніг, але вже до кінця тижня погода зміниться. Про те, коли нарешті прийде весна, у коментарі NV 19 березня розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз погоди на тиждень

"У більшості областей у найближчі дві доби — 19 і 20 березня — очікуємо опади, переважно у вигляді дощу різної інтенсивності. Дощ то припинятиметься, то знову починатиметься", — розповіла вона.

Експертка не виключає, що вночі подекуди дощ може переходити у мокрий сніг. Зокрема, вночі 19 березня сніжитиме у західних регіонах, адже температура в нічні години там опуститься до -5°C. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть до +6°C.

"У західних областях подекуди можлива ожеледиця найближчими днями, водіям треба бути уважними", — зазначила Птуха.

У решті областей вночі очікуються змішані опади, ближче до південного сходу — дощі. Вночі 19 і 20 березня прогнозують +4…-2°C, а вдень — +3…+9°C. На південному сході температура буде дещо вищою — до +12°C.

19 березня у центральній та південній частинах країни, а 20−21 березня ще й на заході можливі тумани.

Друга половина тижня обіцяє бути значно теплішою та пройти без опадів. Дощі очікуються лише на півдні та у центрі.

"У решті областей 21 числа пануватиме погода без опадів. 22−23 березня у більшості областей без опадів, тільки у південних та західних областях місцями ще може бути невеликий дощ", — пояснила синоптикиня.

Вночі на 23 березня стовпчики термометрів фіксуватимуть 0…+6°C, а вдень — +9…+15°C. Поривів вітру не передбачається.

Вихідні також мають пройти переважно без опадів. Птуха спрогнозувала "весняну мінливу погоду" на ці дні.

Прогноз погоди у Києві

У Києві найближчим часом продовжуватимуть йти дощі. Вночі на 20 березня очікується дощ з мокрим снігом та 0…+3°C. Вдень дещо потеплішає — до +5…+7°C.

З 21 березня погода зміниться — до кінця тижня опадів вже не передбачається. Водночас температура лише підвищуватиметься: 21 та 22 березня — вдень до +10°C, а 23 березня — навіть до +14°C.

"Це вже справжні весняні показники", — підкреслила експертка.

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