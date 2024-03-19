"Чергують біля своїх нір": на Одещині бабаки вийшли зі сплячки (фото)

Як зазначають в організації Rewilding Ukraine, у Буджацькому степу можна було побачити одночасно щонайменше 10 тварин, які виглядають здоровими та активними.

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В Одеській області почали прокидатися бабаки, випущені в Буджацькому степу з метою повернення виду в регіон. Про це йдеться на сторінці громадської організації Rewilding Ukraine у Facebook.

"Під час обстеження колонії бабаків нам вдалося побачити і сфотографувати бабаків, які вже прокинулися і чергують біля своїх нір", — йдеться в публікації.

Бабаки Фото: Rewilding Ukraine

В організації зазначили, що в степу можна було побачити близько 10 бабаків одночасно. Тварини, ймовірно, добре виспалися, бо мають здоровий та активний вигляд.

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Крім того, автори посту зазначили, що крім основної колонії на огородженій степовій території, яку побудували випущені бабаки, гризуни також створили систему нір за межами вольєра.

"Тобто тварини починають розселятися диким степом, що і є метою програми реінтродукції виду в регіоні. Ми спостерігатимемо за новою колонією, щоб побачити, скільки тварин входить до її складу і як вона розвивається", — пояснили в організації.

Бабак

У публікації також ідеться про те, що на 2024 рік заплановано ще один випуск бабаків, щоб збільшити розмір і генетичну різноманітність їхньої популяції на території Буджацького степу.

Нори бабаків Фото: Rewilding Ukraine

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