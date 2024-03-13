Привезла з Херсонщини: дівчина прихистила 72 хом'яків-переселенців (фото, відео)

За словами мешканки Кропивницького Юлії Коблик, вона прихистила тварин, яких через війну залишили господарі.

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Юлія Коблик із Кропивницького прихистила у себе вдома понад п'ятдесят хом'яків із Херсонської області. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю "Суспільному".

Як зазначають журналісти, йдеться про хом'яків, господарі яких тікали з Херсонщини через обстріли і не могли взяти з собою вихованців.

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"Коли дізналася, що залишилися тварини, одразу вирішила — поїду заберу, але я не знала наскільки їх багато буде. Було 43 хом'ячки, наступного дня дві мами привели ще 11", — згадує Юлія.

За словами дівчини, зараз у неї живуть 72 хом'яки, яких вона розмістила у двох кімнатах. Юлія зазначила, що кліток поки що не вистачає на всіх, тому гризунам доводиться жити по двоє-троє в одній клітці.

"Якби треба було їхати кудись, як люди виїхали за кордон через війну, я б залишилася, не кинула їх ще раз, дуже їх люблю всіх", — зізналася вона.

Хом'яки-переселенці Фото: Суспільне

Хом'яки-переселенці Фото: Суспільне

Дівчина також зазначила, що шукає для своїх хом'яків сім'ї, в яких за тваринами будуть належним чином доглядати.

Юлія Коблик прихистила 72 хом'яків

Нагадаємо, за даними UAnimals, російські військові в Херсонській області вбивали заради розваги гризунів. Серед убитих тварин є сірий хом'як, який внесений до Червоної книги України.

Крім того, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомляв, що окупанти вивезли з українського заповідника "Асканія-Нова", який розташований на окупованій території Херсонської області, рідкісних тварин.