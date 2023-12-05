Росіяни вивезли з України рідкісних тварин, які занесені до Червоної книги (фото)

За словами міністра екології Руслана Стрільця, окупанти вивезли кілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

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Російські окупанти вивезли з українського заповідника "Асканія-Нова", який розташований на окупованій території Херсонської області, рідкісних тварин. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у Facebook.

За його словами, окупаційна адміністрація парку здійснила незаконний обмін тварин між Біосферним заповідником "Асканія-Нова", природним біосферним заповідником "Ростовський" та асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних і зникаючих видів тварин "Жива природа степу".

Стрілець заявив, що окупанти вивезли кілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Ці види тварин занесені до Червоної книги зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, що перебувають під загрозою знищення".

Замість них, за словами міністра, у зоопарк "Асканія-Нова" завезли антилоп канна, яків домашніх, верблюдів двогорбих, а також одного гуанако.

"Україна — перша країна у світі, яка збирає докази екологічних злочинів", — заявив Стрілець.

Він нагадав, що пункт 8 Формули миру президента України Володимира Зеленського — "Екологічна безпека". РФ обов'язково понесе справедливе покарання за свої незаконні дії.

"Про цю ситуацію вже поінформовано відповідні відомства. Міндовкілля готує повторні ноти до секретаріатів природоохоронних конвенцій", — заявив Стрілець.

Тварини в заповіднику "Асканія-Нова" Фото: Руслан Стрілець/Facebook

Нагадаємо, що 1 грудня повідомлялося, що на Херсонщині в "Сафарі-парку" через шторм загинули тварини. У місцевому "МНС" кажуть, що частина тварин загинула, а частину вдалося врятувати. Утім, вони не повідомили, скільки тварин не вижило внаслідок негоди.