Унікальна операція: українка посмертно стала донором органів для чотирьох людей (фото)

За словами завідувача відділення лікарні в Хмельницькій області Валерія Сивоконюка, у пацієнтки констатували смерть мозку і лікарі не змогли їй більше допомогти. Родичі підписали згоду на донорство органів.

Померла в Хмельницькій області жінка змогла врятувати життя відразу чотирьом людям за допомогою своїх органів. Про це "Укрінформу" розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Шепетівської багатопрофільної лікарні Валерій Сивоконюк.

За його словами, лікарі констатували смерть мозку в однієї з пацієнток, однак на цьому її історія не закінчилася. За згодою родичів загибла стала доноркою одразу для чотирьох молодих людей.

Завідувач відділення поділився, що місцева мешканка впала з велосипеда й отримала черепно-мозкову травму. Лікарі одразу ж взялися за її лікування, прооперували і до останнього боролися за життя, проте травма завдала непоправної шкоди мозку, і медики вже були безсилі.

У Хмельницькій області померла жінка стала донором одразу для 4 людей Фото: Facebook

"У пацієнтки констатували смерть мозку. Але серце, обидві нирки та печінка були живі. А це — шанс на порятунок ще чотирьох життів. Величезна подяка родичам цієї жінки, що дали дозвіл на вилучення органів", — розповів журналісту Валерій Сивоконюк.

Вилученням органів, продовжив завідувач відділення в одній із лікарень Хмельницької області, займалася ціла бригада фахівців із Києва та Львова. Також брали участь місцеві хірург Дмитро Шатравін і трансплант-координатори Роман Романюк та Оксана Левчук.

У Хмельницькій області померла жінка стала донором одразу для 4 людей Фото: Facebook

Подібна операція в Шепетівському районі проводилася вперше. Нирки та печінку забрали для пересадки медики зі Львова, а от серце поїхало рятувати життя пацієнту в Києві.

Директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров назвав цей випадок унікальним, адже вперше донорське серце пройшло шлях понад 300 кілометрів.

"Ми використали нову стенфордську методику зберігання донорського серця. І, як бачимо, досить вдало", — написав Борис Тодуров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що київські хірурги провели складну операцію на серці військового. Боєць ЗСУ дістав важке осколкове поранення грудної клітки і не міг зробити повноцінний вдих. Він звернувся до столичних хірургів зі скаргами на значну задишку та болі в ділянці серця.