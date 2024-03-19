Іноземець спробував вивезти українку для роботи в борделях Камбоджі: його затримали (відео)

Громадянин Угорщини познайомився з дівчиною з України в соціальних мережах і, скориставшись її "скрутним життєвим становищем", схилив до роботи сексуальної експлуатації.

Українські прикордонники в співпраці зі співробітниками Національної поліції затримали громадянина Угорщини, який намагався вивезти українку до Королівства Камбоджі задля сексуальної експлуатації. Про це у вівторок, 19 березня, повідомили в ДПСУ.

Співробітники ДПСУ та Нацполіції затримали іноземця під час переправлення 27-річної українки за кордон. Громадянин Угорщини мав намір вилетіти зі своєю жертвою до Королівства Камбоджі.

Як іноземець вийшов на українку

За інформацією ДПСУ, громадянин Угорщини познайомився з дівчиною з України в соціальних мережах і, скориставшись її "скрутним життєвим становищем", схилив до роботи в борделях.

У фігуранта провели обшуки: що знайшли

У дописі зазначили, що в результаті обшуків у фігуранта вилучили грошові кошти, банківські картки, чорнові записи й автомобіль, що використовувався як "засіб вчинення злочину".

У прикордонній службі додали, що чоловіку наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Португалії правоохоронці викрили групу людей, підозрюваних у торгівлі людьми та трудовій експлуатації. Жертвами зловмисників стали мігранти з України, Румунії, Молдови, Індії, Сенегалу та Пакистану.